У украинцев есть еще 5 дней: если не успеть – счета будут больше

Поставщики газа предупредили потребителей об обязанности, которую они должны выполнить до 5 июня. Речь идет о подаче показателей газового счетчика. Каждый месяц украинцам дают 5 дней, чтобы сообщить газовикам о количестве потребленного ресурса. Если этого не сделать, им могут выписать неправильную платежку, что впоследствии приведет к путанице и долгам за газ.

Когда нужно предоставить показатели газового счетчика?

Отчитаться за количество потребленного в мае газа украинским бытовым потребителям нужно с 1 по 5 июня. То есть показатели счетчика должны быть направлены газовикам до четверга на следующей неделе включительно.

Чтобы не забыть сообщить своему поставщику газа о количестве потребленного газа, украинцам советуют сделать это как можно скорее. Тем более что первый день приема показателей выпадает на воскресенье – выходной для большинства украинцев день.

Как передать данные о количестве потребленного газа?

Отправить актуальные показатели счетчика газа украинцы могут несколькими способами, а именно:

на сайте поставщика;

через личный кабинет Газсети;

с помощью чат-бота GASUA в Viber или Telegram.

Кроме того сообщить свои показатели можно позвонив по горячей линии Нафтогаза или с помощью СМС на номер 4647. Причем сделать это нужно именно до 5 июня. В противном случае потребитель получит квитанцию ​​с неверными данными, исправить которые будет крайне сложно.

Как нельзя передавать показатели счетчика?

Украинцам также напомнили, что сервис 104.ua, с помощью которого раньше можно было подать показатели счетчика газа, уже не работает. Но потребители до сих пор часто пытаются передать данные о потребленном газе этим устаревшим способом, а в результате пропускают срок подачи данных. Отсутствие информации заставляет газовщиков формировать платежки на базе усредненных данных, что со временем приводит к накоплению долгов и проблемам поставки газа.