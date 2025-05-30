У украинцев есть еще 5 дней: если не успеть – счета будут больше
Украинцам напомнили, что нужно сделать, чтобы не переплачивать за газ.
Поставщики газа предупредили потребителей об обязанности, которую они должны выполнить до 5 июня. Речь идет о подаче показателей газового счетчика. Каждый месяц украинцам дают 5 дней, чтобы сообщить газовикам о количестве потребленного ресурса. Если этого не сделать, им могут выписать неправильную платежку, что впоследствии приведет к путанице и долгам за газ.
Когда нужно предоставить показатели газового счетчика?
Отчитаться за количество потребленного в мае газа украинским бытовым потребителям нужно с 1 по 5 июня. То есть показатели счетчика должны быть направлены газовикам до четверга на следующей неделе включительно.
Чтобы не забыть сообщить своему поставщику газа о количестве потребленного газа, украинцам советуют сделать это как можно скорее. Тем более что первый день приема показателей выпадает на воскресенье – выходной для большинства украинцев день.
Как передать данные о количестве потребленного газа?
Отправить актуальные показатели счетчика газа украинцы могут несколькими способами, а именно:
- на сайте поставщика;
- через личный кабинет Газсети;
- с помощью чат-бота GASUA в Viber или Telegram.
Кроме того сообщить свои показатели можно позвонив по горячей линии Нафтогаза или с помощью СМС на номер 4647. Причем сделать это нужно именно до 5 июня. В противном случае потребитель получит квитанцию с неверными данными, исправить которые будет крайне сложно.
Как нельзя передавать показатели счетчика?
Украинцам также напомнили, что сервис 104.ua, с помощью которого раньше можно было подать показатели счетчика газа, уже не работает. Но потребители до сих пор часто пытаются передать данные о потребленном газе этим устаревшим способом, а в результате пропускают срок подачи данных. Отсутствие информации заставляет газовщиков формировать платежки на базе усредненных данных, что со временем приводит к накоплению долгов и проблемам поставки газа.