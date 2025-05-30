Принесе лише біди та хвороби: який кущ категорично заборонено садити поблизу хати

Українці, що живуть у приватних будинках чи мають власні дачі, зазвичай висаджують на своїх подвір’ях принаймні кілька рослин, щоб створити красивий ландшафт. Але мало хто з них знає, що деякі рослини не варто садити поблизу оселі. Адже вони можуть принести в дім біду і хвороби. Про одну з таких рослин ми сьогодні і поговоримо.

Який кущ не можна садити біля дому?

Досвідчені дачники стверджують, що найгіршим вибором для посадки перед будинком є кущ бузини. Ця рослина має тяжку енергетику і може негативно впливати одразу на кілька аспектів життя мешканців будинку.

Здавна цю рослину називали проклятою і не дарма. Наші пращури вважали, що в бузині живе диявол і називали її «деревом смерті», «чортовою ягодою» та іншими жахаючими іменами.

Чому українці здавна боялися бузини?

Ще кілька віків тому в українських селах дотримувались неписаних правил, які суворо забороняли заносити бузину до помешкання, де живуть люди. Адже разом з гілками цієї рослини до дому приходили нещастя та хвороби. З тієї ж причини не можна було й лежати під кущем бузини.

Крім того вважалося, що бузина може навіяти так званий блуд. Тобто людина, яка взаємодіяла з цією рослиною, могла загубитися і не знайти дороги додому.

Хоча в деяких випадках бузина служила позитивній меті. З її допомогою людей, а особливо маленьких дітей звільняли від хворіб. Для цього проводився спеціальний обряд, під час якого хворобу «відсилали» чи «переносили» на кущ бузини. Також під цей кущ виливали воду, у якій купалася хвора дитина. Вважалося, що нечистий, який живе в бузині, забере хворобу собі і дитина знову стане здоровою.