Украинцы, живущие в частных домах или имеющие собственные дачи, обычно высаживают на своих подворьях по крайней мере несколько растений, чтобы создать красивый ландшафт. Но мало кто из них знает, что некоторые растения не стоит сажать вблизи дома. Они могут принести в дом беду и болезни. Об одном из таких растений мы сегодня и поговорим.

Какой куст нельзя сажать у дома?

Опытные дачники утверждают, что самым плохим выбором для посадки перед домом является куст бузины. Это растение имеет тяжелую энергетику и может негативно влиять на несколько аспектов жизни жильцов дома.

Издавна это растение называли проклятым и не зря. Наши предки приметили, что в этот день наши предки говорили, что наши предки заметили, что наши предки в этот день следят за облаками.

Почему украинцы издавна боялись бузины?

Еще несколько веков назад в украинских селах соблюдали неписаные правила, которые строго запрещали заносить бузину в дом, где живут люди. Ведь вместе с ветвями этого растения в дом приходили несчастья и болезни. По той же причине нельзя было лежать под кустом бузины.

Кроме того, считалось, что бузина может внушить так называемый блуд. То есть человек, который взаимодействовал с этим растением, мог потеряться и не найти дорогу домой.

Хотя в некоторых случаях бузина служила положительным целям. С ее помощью людей, а особенно маленьких детей, освобождали от болезней. Для этого проводился специальный обряд, во время которого болезнь отсылали или переносили на куст бузины. Также под этот куст выливали воду, в которой купался больной ребенок. Считалось, что живущий в бузине нечистый заберет болезнь себе и ребенок станет здоровым.