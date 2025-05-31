Ці авто не варто купувати: які машини на вторинному ринку стануть суцільною проблемою

На ринку вживаних автомобілів існують моделі, які викликають у покупців лише одне запитання: “Що з нею не так?”. І, на жаль, відповідь часто звучить як “все”. Ці автомобілі стрімко втрачають у ціні, постійно виходять з ладу і просто не викликають довіри. Навіть досвідчені перекупники вважають за краще обходити їх стороною, адже продати такий автомобіль, навіть за дуже привабливою ціною, практично неможливо.

Автомобілі, що змусять пошкодувати про покупку: рейтинг “неліквідів”

Деякі моделі, попри свою зовнішню привабливість або доступну вартість, обертаються справжнім фінансовим тягарем для своїх власників.

Renault Laguna II. Хоча французький дизайн приваблює, ця модель, особливо з автоматичною коробкою передач та дизельним двигуном, відома своєю примхливою електронікою та високою вартістю запчастин. Навіть якщо зовні вона виглядає бездоганно, під капотом часто ховається постійний “головний біль”. Продаж таких авто зазвичай затягується і вимагає чимало нервів.

Chrysler Sebring. Цей автомобіль обіцяє американський комфорт та просторість, але на ділі страждає від слабкої підвіски, проблемних коробок передач та загального відчуття “незрозумілого призначення”. Зовні він може виглядати солідно, проте щойно потенційний покупець загляне під капот, його ентузіазм швидко згасає.

Chevrolet Epica. Цей автомобіль рідко зустрічається на дорогах, і на те є вагома причина. Низька динаміка, ненадійний автомат та складна система обслуговування перетворюють експлуатацію цієї моделі на справжнє випробування для власника. Знайти покупця на таку машину — все одно що виграти в лотерею.

Great Wall Hover H3. Китайський позашляховик, який намагався справити враження “серйозного” авто, проте в підсумку перетворився на об’єкт жартів. Слабкий захист від корозії, дешеві матеріали та проблеми з трансмісією відбили бажання у багатьох потенційних власників. Навіть за низькою ціною такі машини довго залишаються висіти на сайтах оголошень.

Citroën C6. Цей розкішний флагман виявився занадто “специфічним” для масового ринку. Незвичайний дизайн та гідропневматична підвіска відлякують навіть шанувальників марки. Екзотичні запчастини та відсутність кваліфікованих фахівців роблять його вічним “гостем” на парковках перекупників, які не знають, як його збути.

Чому навіть професіонали оминають ці моделі?

Відповідь проста: ці автомобілі надзвичайно важко продати. Потенційні покупці, як і перекупи, швидко усвідомлюють, що витрати на ремонт та обслуговування можуть багаторазово перевищити вигоду від низької початкової ціни. Ці моделі стають неліквідними активами, від яких прагнуть позбутися всі, хто хоч трохи розбирається у вторинному ринку. Тому, якщо ви шукаєте надійний автомобіль, який не спустошить ваш бюджет, краще оминати ці моделі стороною.