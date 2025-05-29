Літо 2025: синоптики дали прогноз на кожен місяць літа

Після затяжної весни, яка здивувала українців заморозками в травні й затяжними дощами літо 2025 року обіцяє бути значно теплішим за норму. Хоча любителі жари можуть розчаруватися. Аномальної спеки експерти не прогнозують. Вірніше спекотні дні можуть бути, але це будуть радше поодинокі випадки. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, цього літа середня температура повітря в Україні буде вищою за кліматичну норму на 1,1–2,5 °C. Найвища ймовірність спеки буде в липні, коли стовпчики термометрів підніматимуться до +35 °C, особливо в другій половині місяця.

Орієнтовний прогноз погоди по місяцях

Червень

Перший літній місяць обіцяє бути помірно теплим і з дощами в межах норми. Середньомісячна температура очікується на рівні +18…+23 °C, що на 0,5–1,8 градуса вище за середні показники. Проте в західних і північних областях опадів може бути на 20–40% менше. Також можливі зливи, грози та град. Загалом, місяць явно буде не спекотним, але для багатьох така температура може здаватися найкомфортнішою.

Липень

Традиційно найспекотніший місяць літа. Виключенням не стане й цей рік. Температура вдень сягатиме +30…+35 °C, а вночі — не опускатиметься нижче +20 °C. Через дефіцит опадів можливі посухи та великий ризик пожеж.

Серпень

Серпень також буде спекотним, особливо в першій половині. У цей період в Україну надходитимуть тропічні циклони, тому перевищення температурної норми на 2–2,5 °C цілком імовірне. Опадів очікується небагато, й на більшості території країни можливі тривалі посухи.

У цілому літо 2025 року обіцяє бути переважно сухим і теплим. Звісно цей прогноз не є на 100% точним, а також може сильно відрізнятися залежно від конкретного регіону.