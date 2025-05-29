Лето 2025: синоптики дали прогноз на каждый месяц лета

После затяжной весны, которая удивила украинцев заморозками в мае и затяжными дождями, лето 2025 года обещает быть значительно теплее нормы. Хотя любители жары могут разочароваться. Аномальной жары эксперты не прогнозируют. Вернее, жаркие дни могут быть, но это будут скорее единичные случаи. По словам синоптика Игоря Кибальчича, этим летом средняя температура воздуха в Украине будет выше климатической нормы на 1,1–2,5 °C. Высокая вероятность жары будет в июле, когда столбики термометров будут подниматься до +35 °C, особенно во второй половине месяца.

Ориентировочный прогноз погоды по месяцам

Июнь

Первый летний месяц обещает быть умеренно тёплым и с дождями в пределах нормы. Среднемесячная температура ожидается на уровне +18…+23 °C, что на 0,5–1,8 градуса выше средних показателей. Однако в западных и северных областях осадков может быть на 20–40% меньше. Также возможны ливни, грозы и град. В общем, месяц явно будет не жарким, но для многих такая температура может казаться самой комфортной.

Июль

Традиционно самый жаркий месяц лета. Исключением не станет и нынешний год. Температура днем ​​будет достигать +30…+35 °C, а ночью — не опускаться ниже +20 °C. Из-за дефицита осадков возможны засухи и большой риск пожаров.

Август

Август также будет жарким, особенно в первой половине. В этот период в Украину будут поступать тропические циклоны, поэтому превышение температурной нормы на 2-2,5 ° C вполне вероятно. Осадков ожидается немного, и на большинстве территории страны возможны продолжительные засухи.

В целом лето 2025 обещает быть преимущественно сухим и теплым. Конечно, этот прогноз не является на 100% точным, а также может сильно отличаться в зависимости от конкретного региона.