Украинцы могут получить фиксированную надбавку к пенсии: нужно выполнить два условия

В Украине некоторые пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячную долатую в размере 590 грн. Эта сумма фиксирована и получать ее вместе с пенсией вправе только одна категория пенсионеров. О ком идет речь и как им заявить свои права на доплату?

Кто может получить доплату к пенсии?

Повышение в размере 590 грн, или 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, имеют право получать украинцы, являющиеся участниками боевых действий. Для этого они должны удовлетворять двум требованиям:

получать пенсию, оформленную через Пенсионный фонд Украины;

иметь удостоверение участника боевых действий (УБД).

Право таких пенсионеров на доплату подтверждает закон №3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Причем согласно данному закону только эта категория граждан имеет право на гарантированную доплату к пенсии. Хотя в целом немало пенсионеров, имеющих те или иные доплаты к пенсии и социальные льготы.

Какую еще доплату могут получать пенсионеры с УБД?

Кроме фиксированной доплаты в размере 590 грн, о которой говорится в законе №3551, пенсионеры, имеющие статус участника боевых действий, могут рассчитывать на еще один «бонус» к пенсии. Речь идет о целевой денежной помощи, начисление которой предусмотрено законом «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны». Размер такой доплаты на 2025 год составляет 40 грн. И хотя такая сумма достаточно символична, именно ее все пенсионеры с удостоверением УБД гарантированно получают ежемесячно.

Следует также отметить, что в Украине установлена ​​минимальная сумма пенсии для участников боевых действий. Он составляет 5528 гривен и зафиксирован в постановлении КМУ №656 от 28 июля 2010 года.

Как участнику боевых действий получить доплату к пенсии?

Чтобы оформить доплату в сумме 590 грн., пенсионер со статусом УБД должен обратиться в Пенсионный фонд Украины и написать заявление. К заявлению относится копия удостоверения участника боевых действий. Правда, некоторым пенсионерам доплату по УБД могут начать начислять автоматически. Все зависит от региона проживания пенсионера и имеющихся в ПФУ документов.