Українці можуть отримати фіксовану надбавку до пенсії: потрібно виконати дві умови

В Україні деякі пенсіонери можуть розраховувати на щомісячну долату в розмірі 590 грн. Ця сума фіксована і отримувати її разом з пенсією має право лише одна категорія пенсіонерів. Про кого мова та як їм заявити свої права на доплату?

Хто може отримати доплату до пенсії?

Підвишку з розмірі 590 грн, або 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, мають право отримувати українці, що є учасниками бойових дій. Для цього вони повинні задовільняти двом вимогам:

отримувати пенсію, оформлену через Пенсійний фонд України;

мати посвідчення учасника бойових дій (УБД).

Право таких пенсіонерів на доплату підтверджує закон №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Причому, згідно з даним законом, лише ця категорія громадян має право на гарантовану доплату до пенсії. Хоч загалом в Україні чимало пенсіонерів, які мають ті чи інші доплати до пенсії та соціальні пільги.

Яку ще доплату можуть отримувати пенсіонери з УБД?

Крім фіксованої доплати в розмірі 590 грн, про яку йдеться в законі №3551, пенсіонери, що мають статус учасника бойових дій можуть розраховувати на ще один «бонус» до пенсії. Мова про цільову грошову допомогу, нарахування якої передбачене законом «Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни». Розмір такої доплати станом на 2025 рік складає 40 грн. І хоч така сума є досить символічною, саме її всі пенсіонери з посвідченням УБД гарантовано отримують щомісяця.

Варто також зазначити, що в Україні встановлена мінімальна сума пенсії для учасників бойових дій. Вона складає 5528 гривень і зафіксована у постанові КМУ №656 від 28 липня 2010 року.

Як учаснику бойових дій отримати доплату до пенсії?

Щоб оформити доплату в сумі 590 грн, пенсіонер зі статусом УБД повинен звернутися до Пенсійного фонду України та написати заяву. До заяви належить долучити копію посвідчення учасника бойових дій. Щоправда деяким пенсіонерам доплату по УБД можуть почати нараховувати автоматично. Все залежить від регіону проживання пенсіонера та наявних у ПФУ документів.