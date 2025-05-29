Выгодная работа или билет в тюрьму: на OLX появились «опасные» вакансии

Украинцам все чаще предлагают легкий заработок в интернете, не требующий от них никаких усилий. Нужно лишь время от времени осуществлять денежные переводы, или просто предоставить данные своей карты, фактически отдав ее «в аренду». Но за такими предложениями часто прячутся очень опасные аферы, за участие в которых украинцам грозит реальный срок в тюрьме.

Кто такой «денежный мул» и почему это так опасно?

Получая и пересылая средства по просьбе так называемых работодателей, украинцы становятся «денежными мулами». Так называют держателей карт, с помощью которых мошенники отмывают нечестно заработанные средства. В частности, брать «в аренду» карточки и превращать людей в «денежных мулов» могут:

мошенники;

лица, финансирующие терроризм;

владельцы нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино;

торговцы наркотиками.

Как отмечают в Госспецсвязи, лица, которые предоставляют свои карты для осуществления сомнительных переводов или по просьбе третьих лиц осуществляют их сами, становятся соучастниками преступления. Даже если держатель карты не знал, что был задействован в противозиконной схеме отмывания денег, это не спасет его от наказания.

Как понять, что вас хотят использовать для отмывания денег?

Мошенники мастерски маскируют свои вакансии под приличные предложения работы на выгодных условиях. Однако есть признаки, выдающие искателей так называемых «дропов», а именно:

описание работы, в котором говорится об осуществлении денежных переводов за деньги;

отсутствие в объявлении четких требований к работнику и перечню его обязанностей;

ни слова о необходимом образовании и опыте кандидата;

взаимодействие только в режиме онлайн;

обещание высокого дохода при минимальной занятости.

Все эти красные флажки явно говорят о том, что вас хотят использовать для отмывания «грязных» денег. Так что если вы не хотите стать фигурантом уголовного дела или навсегда попасть в черные списки всех банковских учреждений Украины, лучше обходите такие объявления стороной.