Вигідна робота або квиток до в’язниці: на OLX з’явилися «небезпечні» вакансії

Українцям все частіше пропонують легкий заробіток в інтернеті, який не вимагає від них жодних зусиль. Потрібно лише час від часу здійснювати грошові перекази, або ж просто надати дані своєї карти, фактично віддавши її «в оренду». Та за такими пропозиціями часто ховаються дуже небезпечні афери, за участь у яких українцям загрожує реальний строк у в’язниці.

Хто такий «грошовий мул» та чому це так небезпечно?

Отримуючи та пересилаючи далі кошти на замовлення так званих роботодавців, українці стають «грошовими мулами». Так називають власників карток, через які шахраї відмивають нечесно зароблені кошти. Зокрема брати «в оренду» картки та перетворювати людей на «грошових мулів» можуть:

шахраї;

особи, що фінансують тероризм;

власники нелегальних букмекерських контор та онлайн-казино;

торговці наркотиками.

Як зазначають у Держспецзв’язку, особи, які надають свої карти для здійснення сумнівних переказів або ж на прохання третіх осіб здійснюють їх самі, стають співучасниками злочину. Навіть якщо власник карти не знав, що був задіяний у протизиконній схемі відмивання грошей, це не врятує його від покарання.

Як зрозуміти, що вас хочуть використати для відмивання грошей?

Шахраї дуже майстерно маскують свої вакансії під пристойні пропозиції роботи на вигідних умовах. Однак є ознаки, що видають шукачів так званих «дропів», а саме:

опис роботи, в якому йдеться про здійснення грошових переказів за гроші;

відсутність в оголошенні чітких вимог до працівника та переліку його обов’язків;

жодного слова про необхідну освіту та досвід кандидата;

взаємодія тільки в режимі онлайн;

обіцянка високого доходу при мінімальній зайнятості.

Усі ці червоні прапорці явно свідчать про те, що вас хочуть використати для відмивання «брудних» грошей. Тож якщо ви не хочете стати фігурантом кримінальної справи, чи назавжди потрапити в чорні списки всіх банківських установ України, краще обходьте такі оголошення стороною.