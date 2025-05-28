Ненужная роскошь в авто: за какие дорогие опции не стоит переплачивать

Современные автомобили становятся все более «умными», предлагая множество технологических опций, призванных повысить комфорт поездок. Однако на практике многие из них оказываются абсолютно бесполезными, а их высокая стоимость вызывает лишь разочарование. Эксперты рассказали, за какие «премиум-функции» не стоит переплачивать.

Дорогие, но бесполезные: какие опции разочаровывают владельцев авто

По словам директора по сервису и запчастям «Авилон Mercedes-Benz» Алексея Балашова, владельцы часто разочаровываются в определенных опциях, которые рекламируются как «премиум-комфорт».

Опции в авто, за которые не стоит переплачивать:

Массаж или вибрация сидений. Вместо обещанных расслабляющих движений, часто ощущается лишь легкая, едва заметная вибрация, которая является абсолютно неэффективной. Стоимость этой опции может достигать десятков, а иногда и сотен тысяч гривен. Вентиляция сидений, которая не охлаждает. На бумаге это звучит удобно, особенно летом, чтобы избежать прилипания к обивке. Однако на практике эффект от нее обычно очень слабый, особенно в жару. Обычный кондиционер, который является базовой функцией у большинства моделей, справляется значительно лучше. Управление авто через смартфон. Концепция управления машиной через мобильное приложение кажется футуристической. Однако на деле интеграция со смартфонами чаще раздражает из-за постоянных проблем с подключением, задержек и необходимости обновлений. И все это ради функций, которые можно выполнить нажатием одной кнопки в салоне.

Датчики, дублирующие очевидное. Существуют совсем странные и ненужные технологии, например, индикатор уровня стеклоомывающей жидкости. Он кажется лишним, ведь водитель и сам видит, когда бачок пустой. Это лишь лишняя строка в прайс-листе и потенциальная причина для будущего ремонта.

Комфорт или лишние расходы?

Производители активно предлагают технологические «фишки», стремясь сделать автомобили более привлекательными. Однако часто то, что рекламируется как инновация, на деле работает слабо, является неудобным или просто ненужным.

За комфорт приходится платить. Но стоит ли? Эксперты советуют дважды подумать, прежде чем тратить значительные средства на опции, которые могут принести только разочарование и не оправдать ожиданий. Разумнее инвестировать в действительно важные характеристики автомобиля, которые обеспечивают безопасность, надежность и настоящий комфорт.