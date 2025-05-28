Непотрібна розкіш в авто: за які дорогі опції не варто переплачувати

Сучасні автомобілі стають дедалі “розумнішими”, пропонуючи безліч технологічних опцій, покликаних підвищити комфорт поїздок. Проте на практиці багато з них виявляються абсолютно марними, а їхня висока вартість викликає лише розчарування. Експерти розповіли, за які “преміум-функції” не варто переплачувати.

Дорогі, але марні: які опції розчаровують власників авто

За словами директора з сервісу та запчастин “Авілон Mercedes-Benz” Олексія Балашова, власники часто розчаровуються у певних опціях, що рекламуються як “преміум-комфорт”.

Опції в авто, за які не варто переплачувати:

Масаж або вібрація сидінь. Замість обіцяних розслаблюючих рухів, часто відчувається лише легка, ледь помітна вібрація, що є абсолютно неефективною. Вартість цієї опції може сягати десятків, а іноді й сотень тисяч гривень.

Вентиляція сидінь, яка не охолоджує. На папері це звучить зручно, особливо влітку, щоб уникнути прилипання до оббивки. Однак на практиці ефект від неї зазвичай дуже слабкий, особливо в спеку. Звичайний кондиціонер, який є базовою функцією у більшості моделей, справляється значно краще.

Управління авто через смартфон. Концепція керування машиною через мобільний додаток здається футуристичною. Проте на ділі інтеграція зі смартфонами частіше дратує через постійні проблеми з підключенням, затримки та необхідність оновлень. І все це заради функцій, які можна виконати натисканням однієї кнопки в салоні.

Датчики, що дублюють очевидне. Існують зовсім дивні та непотрібні технології, наприклад, індикатор рівня склоомивної рідини. Він здається зайвим, адже водій і сам бачить, коли бачок порожній. Це лише зайвий рядок у прайс-листі та потенційна причина для майбутнього ремонту.

Комфорт чи зайві витрати?

Виробники активно пропонують технологічні “фішки”, прагнучи зробити автомобілі привабливішими. Однак часто те, що рекламується як інновація, на ділі працює слабо, є незручним або просто непотрібним.

За комфорт доводиться платити. Проте чи варто? Експерти радять двічі подумати, перш ніж витрачати значні кошти на опції, які можуть принести лише розчарування та не виправдати очікувань. Розумніше інвестувати у дійсно важливі характеристики автомобіля, які забезпечують безпеку, надійність та справжній комфорт.