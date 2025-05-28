Украинцам не засчитывают оплату за газ и растет долг: что происходит?

Украинцы уже несколько лет, кроме основной оплаты за газ, платят дополнительный тариф и за его распределение. С этим у многих почему-то возникают проблемы. Люди неправильно заполняют платежки. Потребители предупреждают, что неправильно заполненные платежные данные могут привести к тому, что средства за распределение газа не будут засчитаны. Это создает дополнительные проблемы, потери времени и риск задолженности.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы Харьковского городского филиала “Газсети”, который отмечает необходимость внимательно проверять все реквизиты при оплате.

Когда могут не засчитать оплату?

Как пояснили в филиале, основной проблемой является неправильное или неполное заполнение поля “Назначение платежа”, поэтому система идентификации не может определить платеж и провести его по конкретному лицевому счету.

“Как результат, придется обращаться в Центры обслуживания клиентов. И предоставлять подтверждающие документы… Проверяйте правильность заполненных данных, а также реквизиты, на которые оплачиваете услуги, и ваш платеж не потеряется“, — отмечают в филиале.

Какие данные обязательно указывать?

Чтобы оплата за услуги распределения газа была успешно засчитана, потребителям следует обязательно указать:

Номер лицевого счета. Фамилия, имя и отчество плательщика. Полный адрес помещения (населенный пункт, улица, номер дома/квартиры). Назначение платежа: “За распределение природного газа”.

Также эксперты советуют хранить все квитанции об оплате не менее 5 лет. Это может потребоваться в случае возникновения споров с поставщиком или подтверждения факта платежа. Особенно актуально это для тех, кто имеет или рассчитывает на субсидию.

К слову, о субсидиях

Ранее сообщалось, что теперь украинцам, которые обращаются за жилищной субсидией, в некоторых случаях нужно дополнительно предоставить справку от ГК “Нафтогаз Украины” об отсутствии долга за газ. Это еще раз подтверждает тот факт, что все платежки следует хранить.