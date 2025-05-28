Українцям не зараховують оплату за газ і натомість росте борг: що відбувається?

Українці вже кілька років, окрім основної оплати за газ, сплачують додатковий тариф й за його розподіл. З цим у багатьох чомусь виникають проблеми. Люди неправильно заповнюють платіжки. Споживачів попереджають, що неправильно заповнені платіжні дані можуть призвести до того, що кошти за розподіл газу не будуть зараховані. Це створює додаткові проблеми, втрати часу й звісно ж ризик заборгованості.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Харківської міської філії “Газмережі”, яка наголошує на необхідності уважно перевіряти всі реквізити під час оплати.

Коли можуть не зарахувати оплату?

Як пояснили у філії, основною проблемою є неправильне або неповне заповнення поля “Призначення платежу”, через що система ідентифікації не може визначити платіж й провести його за конкретним особовим рахунком.

“Як результат, доведеться звертатися до Центрів обслуговування клієнтів. І надавати підтверджувальні документи… Перевіряйте правильність заповнених даних, а також реквізити, на які сплачуєте послуги, і ваш платіж не загубиться“, — наголошують у філії.

Які дані обов’язково вказувати?

Щоб оплата за послуги розподілу газу була успішно зарахована, споживачам варто обов’язково вказати:

Номер особового рахунку. Прізвище, ім’я та по батькові платника. Повну адресу помешкання (населений пункт, вулиця, номер будинку/квартири). Призначення платежу: “За розподіл природного газу”.

Також експерти радять зберігати всі квитанції про оплату щонайменше 5 років. Це може знадобитися у разі виникнення суперечок з постачальником або потреби підтвердити факт платежу. Особливо актуально це для тих, хто має або розраховує на субсидію.

До слова, про субсидії

Раніше повідомлялось, що відтепер українцям, які звертаються за житловою субсидією, у деяких випадках потрібно додатково надати довідку від ГК “Нафтогаз України” про відсутність боргу за газ. Це ще раз підтверджує той факт, що всі платіжки варто зберігати.