Какие б/у машины стоит покупать в 2025 году: топ надежных и недорогих моделей

При покупке подержанной машины нужно быть очень внимательным и осторожным. Ведь цены на бывшие в употреблении иномарки часто не соответствуют их техническому состоянию. Так что существует большой риск купить откровенно переоцененный автомобиль, на ремонт которого придется потратить гораздо больше, чем вы за него заплатили.

Какие б/у машины стоит покупать в 2025 году

Ведущие автоэксперты страны рассказали, какие машины со вторичного рынка лучше выбрать в 2025 году, чтобы не пустить деньги на ветер. Эти модели будут служить вам верой и правдой, а их цены устроят даже украинцев со средним достатком.

Корейцы 2015-2018 годов выпуска

Речь идет о таких моделях, как Hyundai Solaris, Kia Ceed и Kia Rio, которые уже многие годы считаются лучшими по соотношению цена-качество. Их цена колеблется от 394 до 591 тыс. грн. Это примерно на 15–20% дешевле, чем в 2023 году. К тому же обслуживание таких машин довольно недорогое за счет дешевых деталей и простой конструкции.

Японские внедорожники

Лучший выбор – это Toyota RAV4 и Honda CR-V, выпущенные с 2014 по 2016 год. Приобрести их можно по цене от 709 до 867 тыс. грн. Японские автомобили давно славятся своей надежностью и простотой обслуживания. Лучшим выбором автоэксперты считают бензиновые модели, с которыми у владельца вообще не будет хлопот.

Премиум-модели из Европы

Если вы давно мечтали о Mercedes E-klasse W213 или, скажем, BMW 5 G30 2017-2019, сейчас идеальный момент, чтобы осуществить свою мечту. В связи с достаточно дорогим обслуживанием цены на них упали. Стоимость таких премиальных автомобилей стартует от 1 млн. 182 тыс. грн. Так что машина бизнес-класса сейчас доступна даже украинцам со средним заработком. Правда, покупая такую ​​машину, хорошо подумайте, потянете ли вы ее обслуживание.