Які б/в машини варто купувати у 2025 році: топ надійних та недорогих моделей

Купуючи вживану машину потрібно бути дуже уважним та обережним. Адже ціни на бувші у вжитку іномарки часто не відповідають їх технічному стану. Тож існує великий ризик купити відверто переоцінене авто, на ремонт якого доведеться витратити значно більше, ніж ви за нього заплатили.

Які б/в машини варто купувати у 2025 році

Провідні автоексперти країни розповіли, які машини із вторинного ринку краще обрати у 2025 році, щоб не пустити гроші на вітер. Ці моделі служитимуть вам вірою і правдою, а їх ціни цілком влаштують навіть українців із середнім достатком.

Корейці 2015-2018 років випуску

Йдеться про такі моделі, як Hyundai Solaris, Kia Ceed та Kia Rio, які вже багато років вважаються найкращими за співвідношенням ціна-якість. Їх ціна коливається від 394 тис. до 591 тис грн. Це приблизно на 15-20% дешевше, ніж у 2023 році. До того ж обслуговування таких машин доволі недороге за рахунок дешевих деталей та простої конструкції.

Японські позашляховики

Найкращий вибір – це Toyota RAV4 та Honda CR-V, випущені з 2014 до 2016 року. Придбати їх можна за ціною від 709 тис. до 867 тис. грн. Японські автівки віддавна славляться своєю надійністю та простотою обслуговування. Найкращим вибором автоексперти вважають бензинові моделі, з якими у власника взагалі не буде клопоту.

Преміум-моделі з Європи

Якщо ви давно мріяли про Mercedes E-klasse W213 чи, скажімо, BMW 5 G30 2017-2019 років, зараз ідеальний момент, щоб здійснити свою мрію. У зв’язку із досить дорогим обслуговуванням ціни на них стрімко впали. Вартість таких преміальних автівок стартує від 1 млн 182 тис. грн. Тож машина бізнес-класу зараз доступна навіть українцям із середнім заробітком. Щоправда, купуючи таку машину, добре подумайте, чи «потягнете» ви її обслуговування.