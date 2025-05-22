Украинцам рассказали, что не так с «погодными» приложениями: более 50% из них лжет

В Укргидрометцентре обратили внимание украинцев на то, с каких ресурсов они черпают информацию о погоде. Ведь большинство мобильных приложений предоставляют своим пользователям для ознакомления очень сомнительный прогноз, черпая информацию только из одного источника. В то время как авторитетные порталы используют более серьезный подход к созданию прогноза погоды.

Как «пишут» прогноз погоды?

Специалисты утверждают, что прогнозирование погоды – это очень сложный и ответственный процесс. Он включает в себя целый ряд этапов, в том числе сбор данных из десятков или даже сотен метеостанций, расположенных по всему миру. Речь идет о данных, полученных от специальных аэрозондов, радаров и спутников, постоянно фиксирующих определенные атмосферные показатели, такие как температура, скорость ветра, влажность и т.д.

Собранная таким образом информация впоследствии обрабатывается в ведущих прогностических центрах с помощью мощных компьютеров. В процессе обработки также используются сложные математические уравнения, без которых невозможно моделирование прогноза. Созданная таким образом модель является основой для написания прогноза погоды.

Почему не стоит доверять погоде «в телефоне»?

Даже созданный по столь сложной схеме прогноз погоды не может быть на 100% точным. Ведь каждый синоптический центр использует для формирования погодной модели разные формулы и алгоритмы. Поэтому авторитетные ресурсы, публикующие прогноз погоды, сравнивают информацию из разных источников, миксуют ее и создают собственный прогноз.

В то же время мобильные приложения обычно берут информацию только из одного источника, опираясь на одну-единственную погодную модель. Именно поэтому в своем телефоне вы можете прочесть, что сегодня будет дождь, в то время как на небе не будет ни облачка. Вот почему стоит доверять более авторитетным ресурсам, в частности, официальному сайту самого Укргидрометцентра. Ведь за прогноз погоды на таких сайтах отвечают самые лучшие синоптики страны.