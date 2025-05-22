Українцям розповіли, що не так із «погодними» додатками: більш ніж 50% з них бреше

23В Укргідрометцентрі звернули увагу українців на те, з яких ресурсів вони черпають інформацію про погоду. Адже більшість мобільних додатків надають своїм користувачам для ознайомлення дуже сумнівний прогноз, черпаючи інформацію лише з одного джерела. Натомість більш авторитетні портали застосовуютьзначно серйозніший підхід до створення прогнозу погоди.

Як «пишуть» прогноз погоди?

Фахівці стверджують, що прогнозування погоди – це дуже складний та відповідальний процес. Він включає в себе цілу низку етапів, зокрема збір даних з десятків, чи навіть сотень метеостанцій, розташованих по всьому світу. Йдеться про дані, отримані від спеціальних аерозондів, радарів та супутників, які постійно фіксують певні атмосферні показники, такі як температура, швидкість вітру, вологість тощо.

Зібрана таким чином інформація згодом обробляється у провідних прогностичних центрах з допомогою потужних комп’ютерів. В процесі обробки також застосовуються складні математичні рівняння, без яких неможливе моделювання прогнозу. Створена таким чином модель і є основою для написання прогнозу погоди.

Чому не варто довіряти погоді «в телефоні»?

Навіть створений за такою складною схемою прогноз погоди не може бути на 100% точним. Адже кожен синоптичний центр використовує для формування погодної моделі різні формули та алгоритми. Тому авторитетні ресурси, що публікують прогноз погоди, порівнюють інформацію з різних джерел, міксують її та створюють всласний прогноз.

Натомість мобільні додатки зазвичай беруть інформацію лише з одного джерела, спираючись на одну-єдину погодну модель. Саме тому в своєму телефоні ви можете прочитати, що сьогодні буде дощ, в той час, як на небі не буде ні хмаринки. Ось чому варто довіряти більш авторитетним ресурсам, зокрема офіційному сайту самого Укргідрометцентру. Адже за прогноз погоди на таких сайтах відповідають найкращі синоптики країни.