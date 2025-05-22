Абоненты Киевстар останутся без важной услуги: она будет работать только до 24 июня

Один из крупнейших мобильных операторов Украины скоро прекратит обслуживание сети 3G. Об отказе от старого формата интернета Киевстар сообщил на своей официальной странице. В частности, киевские абоненты оператора потеряют доступ к 3G уже 24 июня.

Почему Киевстарт решил отказаться от 3G?

Решение постепенно прекратить обслуживание 3G-сети в Киевстаре приняли ввиду устаревания этой технологии и наличия более современной альтернативы – 4G (LTE). Именно поэтому оператор уже начал отключать от 3G регион за регионом, направляя свои ресурсы на развитие новых технологий связи.

Ранее Киевстар уже отключил 3G-покрытие на Полтавщине и в Закарпатской области. Сейчас очередь дошла до Киевской области и самой столицы. Вместо 3G абонеты из этих регионов смогут пользоваться 4G-интернетом, имеющим более высокие показатели скорости и качества.

Как абонентам Киевстар подключить 4G?

Чтобы переключиться на мобильный интернет 4G абонентам Киевстар, ранее пользовавшимся 3G, нужно лишь активировать его на своих смартфонах или других устройствах. Однако это возможно только в том случае, если SIM-карта поддерживает технологию 4G. Абонентам, у которых SIM-карты устарели, Киевстар предлагает бесплатно заменить их более современными USIM. Для этого нужно обратиться в любой магазин Киевстар и объяснить суть проблемы.

В чем разница между интернетом 3G и 4G?

За последние несколько лет мобильный интернет эволюционировал сначала от 2G до 3G, а сейчас большинству украинцев уже доступна сеть 4G (LTE). Разница между ними очень проста, и в то же время фундаментальна – она состоит в скорости и качестве связи. К примеру с интернетом 2G нельзя было совершать видеозвонки, а с приходом эры 3G это стало возможным. А вот 4G может обеспечить еще более высокую скорость интернета и значительно более стабильное соединение.