Абоненти Київстар залишаться без важливої послуги: вона працюватиме лише до 24 червня

Один з найбільших мобільних операторів України незабаром припинить обслуговування мережі 3G. Про відмову від старого формату інтернету Київстар повідомив на своїй офіційній сторінці. Зокрема київські абоненти оператора втратять доступ до 3G вже 24 червня.

Чому Київстарт вирішив відмовитися від 3G?

Рішення поступово припинити обслуговування 3G-мережі у Київстар прийняли з огляду на застаріння цієї технології та наявність більш сучасної альтернативи – 4G (LTE). Саме тому оператор вже почав відмикати від 3G регіон за регіоном, спрямовуючи свої ресурси на розвиток нових технологій зв’язку.

Раніше Київстар вже вимкнув 3G-покриття за Полтавщині та в Закарпатській області. Зараз же черга дійшла до Київської області та самої столиці. Замість 3G абонети з цих регіонів зможуть користуватися 4G-інтернетом, що має більш високі показники швидкості та якості.

Як абонентам Київстар підключити 4G?

Щоб перемкнутися на мобільний інтернет 4G абонентам Київстар, що раніше користувалися 3G, потрібно лише активувати його на своїх смартфонах чи інших пристроях. Проте це можна зробити лише якщо SIM-картка підтримує технологію 4G. Абонентам, у яких SIM-карти застаріли, Київстар пропонує безкоштовно замінити їх на більш сучасні USIM. Для цього потрібно звернутися у будь який офіційний магазин Київстар та пояснити консультанту суть проблеми.

У чому різниця між інтернетом 3G та 4G?

За останні кілька років мобільний інтернет еволюціонував спершу від 2G до 3G, а зараз більшості українців вже доступна мережа 4G (LTE). Різниця між ними полягає у швидкості та якості зв’язку. Наприклад з інтернетом 2G не можна було здійснювати відеодзвінки, а з приходом ери 3G це стало можливим. Натомість 4G може забезпечити ще вищу швидкість інтернету та значно стабільніше з’єднання.