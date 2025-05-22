Украинцам с 1 июля начнут приходить платежки от налоговой: за что и сколько придется заплатить

Уже с 1 июля украинцам начнут приходить платежки на уплату налога за «лишнюю площадь». Речь идет о налоге на недвижимость, площадь которой превышает установленную законом норму. Владельцам какого жилья стоит ждать уведомления от налоговой и какую сумму им придется заплатить?

Кто должен платить налог на недвижимость?

Платить за так называемые «лишние» метры будут украинцы, проживающие в квартирах или домах с большой площадью. Налог будет начисляться на разницу между нормой квадратных метров на одного человека и фактической площадью жилья. Сейчас в Украине действуют следующие нормы по жилой площади:

для квартиры – 60 квадратных метров;

для дома – 120 квадратных метров;

если в собственности есть и дом, и квартира – 180 квадратных метров.

Так что если в собственности гражданина есть квартира площадью 67 квадратов, налог ему придется заплатить за 7 квадратных метров. А если у него есть и квартира, и дом площадь которых составляет 65 и 125 квадратов, то есть в сумме 190 кварратных метров, налог придет за 10 квадратов.

Сколько придется платить за каждый «лишний» метр?

Налоговая ставка, согласно которой рассчитывается налог на недвижимость, определяется местными властями. Ведь этот вид налога уплачивается непосредственно в местный бюджет. Однако в Налоговом кодексе все же отмечена максимально возможная ставка налога на недвижимость. На сегодня она составляет 1,5% минимальной зарплаты, которая была актуальна в январе 2024 года. Именно ее сейчас и применяют в большинстве украинских городов.

Например, в Киеве действует ставка 1,5%, поэтому за каждый «лишний» квадратный метр жителям столицы придется платить 106,5 грн. Жителям Кропивницкого проживания в просторной квартире или доме обойдется дешевле – всего 0,5% минималки за квадратный метр, то есть 35,5 грн.

Таким образом, киевлянин, проживающий в квартире площадью 100 квадратов, заплатит налог в сумме 106,5 Х 40 = 4 260 грн. В то время как жителю Кропивницкого за такое же количество «лишних» метров придет платежка всего лишь на 35,5 Х 40 = 1 420 грн.