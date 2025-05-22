Українцям з 1 липня почнуть приходити платіжки з податкової: за що і скільки доведеться заплатити

Вже з 1 липня українцям почнуть надходити платіжки на сплату податку за «зайву площу». Мова про податок на нерухомість, площа якої перевищує встановлену законом норму. Власникам яких помешкань варто очікувати повідомлення від податкової та яку суму їм доведеться сплатити?

Хто зобов’язаний платити податок на нерухомість?

Платити за так звані «зайві» метри будуть українці, що проживають у квартирах чи будинках із великою площею. Податок нараховуватимуть на різницю між нормою квадратних метрів на одну людину та фактичною площею житла. Зараз в Україні діють такі норми стосовно житлової площі:

для квартири – 60 квадратних метрів;

для будинку – 120 квадратних метрів;

якщо у власності є і будинок, і квартира – 180 квадратних метрів.

Тож якщо у власності громадянина є квартира площею 67 квадратів, податок йому доведеться заплатити за 7 квадратних метрів. А якщо він має і квартиру, і будинок площа яких складає 65 та 125 квадратів, тобто в сумі 190 кварратних метрів, податок прийде за 10 квадратів.

Скільки доведеться платити за кожен «зайвий» метр?

Податкова ставка, згідно з якою розраховується податок на нерухомість, визначається місцевою владою. Адже цей вид податку сплачується безпосередньо до місцевого бюджету. Однак у Податковому кодексі все ж зазначена максимально можлива ставка податку на нерухомість. Станом на сьогодні вона становить 1,5% мінімальної зарплати, що була актуальною у січні 2024 року. Сами її зараз і застосовують в більшості українських міст.

Наприклад в Києві діє ставка 1,5%, тож за кожен «зайвий» квадратний метр мешканцям столиці доведеться платити 106,5 грн. Жителям Кропивницького проживання у просторій квартирі чи будинку обійдеться дешевше – лише 0,5% мінімалки за квадратний метр, тобто 35,5 грн.

Таким чином киянин, що проживає у квартирі площею 100 квадратів, це платить податок у сумі 106,5 Х 40 = 4 260 грн. Тоді як мешканцю Кропивницького за таку саму кількість «зайвих» метрів прийде платіжка на 35,5 Х 40 = 1 420 грн.