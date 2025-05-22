Стало известно, когда доллар вырастет до 46 гривен: прогноз от Министерства финансов
Курс валют – это одна из тех тем, которые регулярно беспокоят украинцев. Все потому, что с начала войны курс доллара и евро очень нестабильный и никогда не знаешь, чего ожидать уже завтра. В сети уже появилась информация, что доллар подорожает до 46 гривен. Когда это произойдет и стоит ли уже бежать в обменники? Рассказываем.
Когда, вероятно, будет такой курс?
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Министерство финансов Украины работает над бюджетной декларацией на 2026-2028 годы. В ней будет отражен и новый макроэкономический прогноз.
“Бюджетную декларацию правительство должно одобрить до 1 июня, поэтому еще что-то может измениться, но не думаю, что существенно“, — отметил Железняк.
В проекте прогнозируются следующие средние курсы доллара:
- 2025 год – 43,3 грн/доллар.
- 2026 год – 44,7 грн/доллар.
- 2027 год – 45,2 грн/доллар.
- 2028 год – 45,6 грн/доллар.
Это среднегодовые показатели. Реальный курс на рынке может варьироваться в зависимости от экономической и политической ситуации. То есть бежать в банк нет смысла. В этом году курс доллара существенно расти не должен, разве что случится какой-нибудь форс-мажор.
От чего зависит курс доллара в Украине?
Курс валют в Украине, особенно во время войны, зависит от ряда факторов:
- Помощь от международных партнеров – поступления от МВФ, ЕС и США поддерживают валютную стабильность. Задержка или уменьшение объемов этой помощи могут негативно повлиять на курс.
- Внешнеэкономическая ситуация – курс зависит от экспорта и импорта. Если Украина экспортирует больше (зерно, металл, ИТ-услуги), это укрепляет гривну.
- Война и риски безопасности — каждое обострение боевых действий оказывает давление на курс.
Имеют значение и действия Нацбанка. К примеру, ограничения на покупку валюты, учетная ставка — все это влияет на валютный рынок.