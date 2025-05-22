Стало відомо, коли долар зросте до 46 гривень: прогноз від Міністерства фінансів

Курс валют — це одна з тих тем, які регулярно турбують українців. Все через те, що від початку війни курс долара та євро дуже нестабільний й ніколи не знаєш, чого очікувати вже завтра. Наразі в мережі вже зʼявилася інформація, що долар подорожчає до 46 гривень. Коли це станеться й чи варто вже бігти в обмінники? Розповідаємо.

Коли ймовірно буде такий курс?

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Міністерство фінансів України працює над бюджетною декларацією на 2026–2028 роки. У ній буде відображений і новий макроекономічний прогноз.

“Бюджетну декларацію уряд має схвалити до 1 червня, тому ще щось може змінитися, але не думаю, що суттєво”, — зазначив Железняк.

У проєкті прогнозуються такі середні курси долара:

2025 рік — 43,3 грн/долар. 2026 рік — 44,7 грн/долар. 2027 рік — 45,2 грн/долар. 2028 рік — 45,6 грн/долар.

Це — середньорічні показники. Реальний курс на ринку може коливатися залежно від економічної та політичної ситуації. Тобто бігти в банк немає сенсу. Цьогоріч курс долара суттєво зростати не повинен, хіба що трапиться якийсь форс-мажор.

Від чого залежить курс долара в Україні?

Курс валют в Україні, особливо під час війни, залежить від низки факторів:

Допомога від міжнародних партнерів — надходження від МВФ, ЄС і США підтримують валютну стабільність. Затримки або зменшення обсягів цієї допомоги можуть негативно вплинути на курс. Зовнішньоекономічна ситуація — курс залежить від експорту та імпорту. Якщо Україна експортує більше (зерно, метал, ІТ-послуги), це зміцнює гривню. Війна та безпекові ризики — кожне загострення бойових дій створює тиск на курс.

Мають значення й дії Нацбанку. Наприклад, обмеження на купівлю валюти, облікова ставка — усе це впливає на валютний ринок.