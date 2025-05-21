Подорожчала аж удвічі: ціни на яку обов’язкову для всіх водіїв послугу злетіли до небес

В Україні стрімко зросли ціни на автоцивілку. Станом на березень 2025 року середньостатистичний поліс зі стандартним покриттям коштував 4 632 грн. До слова це, аж у 2,1 рази дорожче в порівнянні із середньою ціною автоцивілки в грудні 2024 року.

Чому підскочили ціни на автоцивілку?

Здорожчання страхових полісів, без яких жоден транспортний засіб просто не може виїхати на дорогу, шокувало українських автомобілістів. Виявляється такий значний ціновий стрибок пов’язаний із новим законом, що офіційно почав діяти 1 січня 2025 року. Цей закон забрав у державних органів всі важілі впливу, повністю заборонивши державне регулювання цін на автоцивілку.

Таким чином з початку 2025 року страхові компанії отримали право самі вирішувати, яку суму брати з автомобілістів за страхові поліси. Фактично страховикам «розв’язали руки», забувши при цьому про інтереси власників транспортних засобів, яких просто поставили перед фактом.

І купувати дорого, і без нього ніяк

Крім підвищення цін на поліси автострахування, в Україні також значно посилили перевірки їх наявності у водіїв. Зокрема на вітчизняних автошляхах вже не перший місяць працює моніторинг наявності автоцивілки через камери. Тож українці, яким не вистачило грошей на поліс за новою ціною, можуть ще й отримати штраф за їзду без автоцивілки.

Єдиний плюс здорожчання автоцивілки

Нові, удвічі дорожчі поліси, дещо змінили й своє «наповнення». Зокрема значно зросли ліміти виплат, які автомобілісти можуть отримати в разі настання страхового випадку:

за завдання шкоди життю та здоров’ю тепер можна розраховувати на виплату до 500 тис. грн;

за шкоду майну – до 250 тис. грн.

Тож здорожчання автоцивілки має принаймні одну суттєву перевагу. І ця перевага – значне розширення покриття поліса. На практиці це означає достойну компенсацію учасникам ДТП за завдані матеріальні, а подекуди й моральні збитки.