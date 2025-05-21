Подорожала вдвое: цены на какую обязательную для всех водителей услугу взлетели до небес

В Украине стремительно выросли цены на автостраховку. По состоянию на март 2025 года среднестатистический полис со стандартным покрытием стоил 4 632 грн. К слову это, в 2,1 раза дороже по сравнению со средней ценой автостраховки в декабре 2024 года.

Почему подскочили цены на автостраховку?

Удорожание страховых полисов, без которых ни одно транспортное средство просто не может выехать на дорогу, повергло в шок украинских автомобилистов. Оказывается, такой значительный ценовой скачок связан с новым законом, который официально начал действовать 1 января 2025 года. Этот закон забрал у государственных органов все рычаги влияния, полностью запретив государственное регулирование цен на автостраховки.

Таким образом, с начала 2025 года страховые компании получили право сами решать, какую сумму брать с автомобилистов за страховые полисы. Фактически страховщикам «развязали руки», забыв при этом об интересах владельцев транспортных средств, которых просто поставили перед фактом.

И покупать дорого, и без него никак

Кроме повышения цен на полисы автострахования, в Украине значительно усилили проверки их наличия у водителей. В частности, на отечественных автодорогах уже не первый месяц работает мониторинг наличия автостраховки через камеры. Поэтому украинцы, которым не хватило денег на полис по новой цене, могут получить штраф за езду без автостраховки.

Единственный плюс удорожания автостраховки

Новые, вдвое подорожавшие полисы, несколько изменили и свое «наполнение». В частности, значительно выросли лимиты выплат, которые автомобилисты могут получить в случае наступления страхового случая:

за нанесение вреда жизни и здоровью теперь можно рассчитывать на выплату до 500 тыс. грн;

за ущерб имуществу – до 250 тыс. грн.

Поэтому удорожание автостраховки имеет по крайней мере одно существенное преимущество. И это преимущество – значительное расширение покрытия полиса. На практике это означает достойную компенсацию участникам ДТП за нанесенный материальный, а иногда и моральный ущерб.