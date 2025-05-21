Не виконавши цієї умови можна залишитися без пенсії: в ПФУ попередили майбутніх пенсіонерів про нововведення

В Україні вийти на песію можна як у 60, так і в 63 чи 65 років. Все залежить лише від кількості років страхового стажу, який у зв’язку з пенсійною реформою постійно змінюється. Який стаж дозволяє піти на пенсію вже у 60 років та як визначити свій власний пенсійний вік?

Який пенсійний вік в українців залежно від стажу?

Згідно зі статею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у 2025 році вийти на пенсію за віком можна на таких умовах:

у 60 років – понад 32 роки страхового стажу;

в 63 роки – від 22 років стажу;

у 65 років – щонайменше 15 років.

Якщо ж віку 60, 63 чи 65 років громадянин досяг ще у 2024 році, то вийти на пенсію він зможе зі стажем від 31, 21 та 15 років відповідно.

Як дізнатися, коли я зможу вийти на пенсію?

Щоб оформити собі пенсію за віком належить звернутися з відповідним запитом до Пенсійного фонду. Зробити це можна кількома способами:

особисто – навідатися до будь-якого сервісного центру ПФУ;

дистанційно – через портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Однак перш ніж прийняти рішення щодо виходу на заслужений відпочинок, корисно дізнатися, чи маєте Ви право на пенсію вже зараз чи потрібно почекати ще кілька років. Щоб отримати дані про свій стаж та можливий вік виходу на пенсію, потрібно перш за все авторизуватися на веб-порталі ПФУ. Зробити це можна через Дія, мобільний банкінг та з допомогою електронного підпису.

Увійшовши на портал електронних послуг ПФУ ви побачите усі дані про свій стаж та навіть місця роботи із сумами зарплатні. У разі наявності 35 чи більше років страхового стажу, можна сміливо виходити на пенсію, щойно Вам виповниться 60 років. Якщо ж стажу поки малувато, доведеться зачекати до 63, а можливо навіть 65 років.