Украинцев начнут наказывать за карточные переводы: как избежать проблем с налоговой

Налоговая служба Украины существенно усилила контроль за финансовыми операциями граждан. Настойчивый финмониторинг имеет целью помешать украинцам получать доходы, не платя с них налог. Особенно тщательно НСУ проверяет граждан, которым регулярно приходят на карту большие суммы с сомнительной формулировкой в ​​графе «назначение платежа».

Кого с большей вероятностью проверит налоговая?

Как утверждает опытный адвокат Богдан Янкив, контролирующие органы обращают внимание в основном на:

частые переводы от разных отправителей;

переводы на большие суммы;

нечеткие формулировки в графе «назначение платежа»;

формулировки, похожие на оплату товаров или услуг.

В таких случаях в налоговой могут решить, что эти поступления являются незадекларированным доходом и взыскать с них налог. Кроме того, владелец счета получит штраф, а порой даже пеню за несвоевременную уплату налога.

Как не попасться «на глаза» налоговой?

Чтобы избежать проверок и лишний раз не привлекать внимание контролирующих органов, следует принять определенные меры защиты. В частности, указывать назначение платежа так, чтобы переводы не напоминали доходы, полученные от незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Безопасные формулировки для графы «назначение платежа»:

Перевод на обучение;

Подарок на день рождения;

За аренду жилья;

Возврат долга по ссуде;

Деньги на лечение.

Эти фразы не ассоциируются с получением прибыли, а потому вряд ли привлекут внимание органов, осуществляющих финансовый мониторинг.

А такие фразы использовать рискованно:

За товар;

За услуги;

За консультацию;

Аванс.

Такие формулировки сразу наталкивают на мысль, что владелец счета занимается коммерческой деятельностью. Если же такое лицо не зарегистрировано как самозанятое или ФЛП, соответственно не декларирует полученный доход по всем правилам, его могут оштрафовать. Более того, неплательщику налогов заблокируют карты и полностью прекроют доступ к собственным сбережениям, пока он не рассчитается с государством.