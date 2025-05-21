Українців почнуть карати за карткові перекази: як уникнути проблем з податковою

Податкова служба України суттєво посилила контроль за фінансовими операціями громадян. Сумлінний фінмоніторинг має на меті завадити українцям отримувати прибутки, не сплачуючи з них податок. Особливо ретельно ПСУ перевіряє громадян, яким регулярно приходять на карту великі суми із сумнівним формулюванням у графі «призначення платежу».

Кого з найбільшою імовірністю перевірить податкова?

Як стверджує досвідчений адвокат Богдан Янків, контролюючі органи звертають увагу здебільшого на:

часті перекази від різних відправників;

перекази на великі суми;

нечіткі формулювання у графі «призначення платежу»;

формулювання, схожі на оплату за товари чи послуги.

В таких випадках в податковій можуть вирішити, що ці надходження є незадекларованим доходом, і стягнути з них податок. Крім того власник рахунку отримає штраф, а часом навіть пеню за невчасну сплату податку.

Як не потрапити «на око» податковій?

Щоб уникнути перевірок та зайвий раз не привертати увагу контролюючих органів, належить вжити певних заходів захисту. Зокрема вказувати призначення платежу так, щоб перекази не нагадували доходи, отримані від незареєстрованої підприємницької діяльності.

Безпечні формулювання для графи «призначення платежу»:

Переказ на навчання;

Подарунок на день народження;

За оренду житла;

Повернення боргу за позикою;

Гроші на лікування.

Ці фрази не асоціюється із отриманням прибутку, а тому навряд привернуть увагу органів, що здійснюють фінансовий моніторинг.

А такі призначення використовувати ризиковано:

За товар;

За послуги;

За консультацію;

Аванс.

Такі формулювання одразу наштовхують на думку, що власник рахунку займається комерційною діяльністю. Якщо ж така особа не зареєстрована як самозайнята чи ФОП, відповідно не декларує отриманого доходу за всіма правилами, її можуть оштрафувати. Ба більше, неплатникам податків заблокують картки та повністю прекриють доступ до власних заощаджень, аж доки вони не розрахуються з державою.