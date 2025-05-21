Вечные двигатели: названы пять кроссоверов, которые могут служить вам всю жизнь

Выбирая автомобиль, каждый хочет сделать максимально удачную инвестицию. Чтобы машина была не только комфортной и эстетически привлекательной, но и надежной: не ломалась, не провоцировала проблем и не «тянула» с владельца лишних средств. Сегодня, когда на рынке, очень большой выбор автомобилей, довольно легко растеряться. Каждый выбирает авто ориентируясь на свой бюджет и ряд индивидуальных параметров. Если главный критерий для вас — это надежность, то у нас есть перечень из пяти кроссоверов, которые эксперты называют самыми долговечными. Говорят, что эти авто могут прослужить вам не один десяток лет.

Toyota RAV4 (IV поколение) с двигателем 3ZR-FE, 2.0л

Легендарная надежность Toyota проявляется по полной именно в этой модели. Двигатель 3ZR-FE может легко преодолеть сотни тысяч километров, если вы заливаете качественное горючее и вовремя его обслуживаете. После 100 тыс. км возможно незначительное повышение расхода масла, но это распространенное явление, не являющееся проблемой.

Nissan X-Trail (T32, III поколение) с двигателем MR20DD, 2.0 л

Этот мотор является усовершенствованным мотором легендарного MR20DE. С годами могут появляться некоторые мелкие проблемы как загрязнение дросселя, засорение масляных каналов или повышенное потребление масла после 200 тыс. км. Но правильное техническое обслуживание все это может устранить.

Mazda CX-5 (I поколение) с двигателем Skyactiv-G, 2.0–2.5 л

Технологический и долговечный двигатель Skyactiv-G стал одно время прорывом для Mazda. Как только эта версия вышла в свет, имела определенные недостатки, которые уже давно устранили. Сейчас это двигатель, в котором вы можете быть уверены даже после 300 тысяч километров. Стоит только своевременно обслуживать и заливать качественное горючее.

Renault Duster с двигателем H4M/HR16DE, 1.6 л

Duster всегда был надежным автомобилем: простой, неприхотливый и дешевый в обслуживании. В сочетании с выносливой подвеской, он создан для тех, кто хочет ездить много, по любым дорогам и не сталкиваться при этом с неприятными неожиданностями.

Mitsubishi Outlander (III поколение, рестайлинг) с двигателем 4B11, 2.0 л

Прочный, выносливый и неприхотливый к горючему. Он без проблем преодолевает сотни тысяч километров и не нуждается в капитальном ремонте. Среди нюансов, о которых говорят владельцы: шум, вибрации, свист и необходимость регулировать клапанные зазоры. Однако все это ничто в сравнении с его надежностью и долговечностью.