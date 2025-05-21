Не трендові, але довговічні: шість автомобілів, які обирають практичні водії
Купуючи автомобіль доволі часто люди обирають щось з того, що красиво виглядає, є модним та актуальним. Особливо це стосується молоді, яка хоче мати стильну автівку з яскравим дизайном. Однак, ті хто цінує практичність та надійність не звертають увагу на тренди. Вони обирають машину за іншими параметрами: простота в обслуговуванні, довговічність, невибагливість до пального. Ми підібрали шість машин, які ідеально підходять під ці параметри. Вони добре переносять інтенсивну експлуатацію, не бояться морозів, поганих доріг і можуть працювати навіть, якщо ви не вчасно їх обслуговуватимете.
Шість машин, які точно не підведуть
Ці автомобілі проїдуть сотні тисяч кілометрів й не втратять своєї динамічності та надійності.
- Mitsubishi Galant IX (2.4, двигун 4G69). Цей мотор здатен без проблем подолати понад 400–500 тисяч км, якщо використовувати якісне мастило та дотримуватися базових рекомендацій з обслуговування. Конструкція проста, коробка передач — надійна.
- Suzuki Grand Vitara II (2.0 бензин). Компактний позашляховик із класичною рамою, повним приводом і понижувальною передачею. Оснащується бензиновим двигуном на 2 літри, який відзначається довговічністю та простотою. Автомобіль підходить для щоденного використання та легкого бездоріжжя.
- Opel Astra H (1.8 Z18XER). Надійний хетчбек, який оснащувався двигуном 1.8 Z18XER із ланцюговим приводом ГРМ. У моторі немає турбіни, що знижує ризики дорогого ремонту. Авто легко витримує великі пробіги та відоме своєю простою електронікою.
- Honda FR-V (1.8 або 2.0). Компактний автомобіль з бензиновими двигунами (K20 і 1.8 i-VTEC), які мають ресурс понад 300 тисяч км. Надійна підвіска, зручна трансформація салону, проста конструкція.
- Peugeot 406 (2.0 EW10J4). Седан середнього класу з перевіреним двигуном EW10J4 на 2 літри. На відміну від деяких інших французьких моделей, ця версія демонструє стабільну роботу без суттєвих проблем із мотором, коробкою чи електронікою.
- Nissan Note E11 (1.6 HR16DE). Компактний хетчбек, обладнаний бензиновим двигуном 1.6 HR16DE. Цей мотор має великий ресурс і рідко викликає серйозні несправності. У парі з традиційною автоматичною коробкою він є простим та довговічним апаратом. Електроніки в машині мінімальна, а обслуговування доступне.
Ці автомобілі не завжди привертають увагу своїм дизайном, але здобули репутацію надійних і витривалих. Їх часто обирають водії, яким потрібен транспорт, що не створюватиме проблем або зайвих витрат.