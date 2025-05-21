Не трендові, але довговічні: шість автомобілів, які обирають практичні водії

Купуючи автомобіль доволі часто люди обирають щось з того, що красиво виглядає, є модним та актуальним. Особливо це стосується молоді, яка хоче мати стильну автівку з яскравим дизайном. Однак, ті хто цінує практичність та надійність не звертають увагу на тренди. Вони обирають машину за іншими параметрами: простота в обслуговуванні, довговічність, невибагливість до пального. Ми підібрали шість машин, які ідеально підходять під ці параметри. Вони добре переносять інтенсивну експлуатацію, не бояться морозів, поганих доріг і можуть працювати навіть, якщо ви не вчасно їх обслуговуватимете.

Шість машин, які точно не підведуть

Ці автомобілі проїдуть сотні тисяч кілометрів й не втратять своєї динамічності та надійності.

Mitsubishi Galant IX (2.4, двигун 4G69). Цей мотор здатен без проблем подолати понад 400–500 тисяч км, якщо використовувати якісне мастило та дотримуватися базових рекомендацій з обслуговування. Конструкція проста, коробка передач — надійна. Suzuki Grand Vitara II (2.0 бензин). Компактний позашляховик із класичною рамою, повним приводом і понижувальною передачею. Оснащується бензиновим двигуном на 2 літри, який відзначається довговічністю та простотою. Автомобіль підходить для щоденного використання та легкого бездоріжжя. Opel Astra H (1.8 Z18XER). Надійний хетчбек, який оснащувався двигуном 1.8 Z18XER із ланцюговим приводом ГРМ. У моторі немає турбіни, що знижує ризики дорогого ремонту. Авто легко витримує великі пробіги та відоме своєю простою електронікою. Honda FR-V (1.8 або 2.0). Компактний автомобіль з бензиновими двигунами (K20 і 1.8 i-VTEC), які мають ресурс понад 300 тисяч км. Надійна підвіска, зручна трансформація салону, проста конструкція. Peugeot 406 (2.0 EW10J4). Седан середнього класу з перевіреним двигуном EW10J4 на 2 літри. На відміну від деяких інших французьких моделей, ця версія демонструє стабільну роботу без суттєвих проблем із мотором, коробкою чи електронікою. Nissan Note E11 (1.6 HR16DE). Компактний хетчбек, обладнаний бензиновим двигуном 1.6 HR16DE. Цей мотор має великий ресурс і рідко викликає серйозні несправності. У парі з традиційною автоматичною коробкою він є простим та довговічним апаратом. Електроніки в машині мінімальна, а обслуговування доступне.

Ці автомобілі не завжди привертають увагу своїм дизайном, але здобули репутацію надійних і витривалих. Їх часто обирають водії, яким потрібен транспорт, що не створюватиме проблем або зайвих витрат.