Не трендовые, но долговечные: шесть автомобилей, которые выбирают практичные водители

Покупая автомобиль довольно часто люди выбирают что-то из того, что красиво выглядит, модно и актуально. Особенно это касается молодежи, которая хочет иметь стильный автомобиль с ярким дизайном. Однако те, кто ценит практичность и надежность, не обращают внимание на тренды. Они выбирают машину по другим параметрам: простота в обслуживании, долговечность, неприхотливость к горючему. Мы подобрали шесть машин, идеально подходящих под эти параметры. Они хорошо переносят интенсивную эксплуатацию, не боятся морозов, плохих дорог и могут работать даже если вы не вовремя будете их обслуживать.

Шесть машин, которые точно не подведут

Эти автомобили проедут сотни тысяч километров и не потеряют свою динамичность и надежность.

Mitsubishi Galant IX (2.4, двигатель 4G69). Этот мотор способен без проблем преодолеть более 400-500 тысяч км, если использовать качественное масло и соблюдать базовые рекомендации по обслуживанию. Конструкция проста, коробка передач – надежная. Suzuki Grand Vitara II (2.0 бензин). Компактный внедорожник с классической рамой, полным приводом и понижающей передачей. Оснащается бензиновым двигателем на 2 литра, отличающимся долговечностью и простотой. Автомобиль подходит для ежедневного использования и легкого бездорожья. Опель Астра H (1.8 Z18XER). Надежный хэтчбек, оснащаемый двигателем 1.8 Z18XER с цепным приводом ГРМ. В моторе нет турбины, что снижает риск дорогостоящего ремонта. Авто легко выдерживает большие пробеги и известно своей простой электроникой. Honda FR-V (1.8 или 2.0). Компактный автомобиль с бензиновыми двигателями (K20 и 1.8 i-VTEC), имеющими ресурс более 300 тысяч км. Надежная подвеска, удобная трансформация салона, простая конструкция. Peugeot 406 (2.0 EW10J4). Седан среднего класса с проверенным двигателем EW10J4 на 2 литра. В отличие от других французских моделей, эта версия демонстрирует стабильную работу без существенных проблем с мотором, коробкой или электроникой. Nissan Note E11 (1.6 HR16DE). Компактный хэтчбек, оборудованный бензиновым двигателем 1.6HR16DE. Этот мотор обладает большим ресурсом и редко вызывает серьезные неисправности. В паре с традиционной автоматической коробкой это простой и долговечный аппарат. Электроника в машине минимальна, а обслуживание доступно.

Эти автомобили не всегда привлекают внимание своим дизайном, но завоевали репутацию надежных и выносливых. Их часто выбирают водители, которым нужен транспорт, не создающий проблем или лишних расходов.