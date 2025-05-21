Почему май был холодным и какое лето ждать украинцам: прогноз погоды от синоптиков

В этом году последний месяц весны удивил многих украинцев непривычной прохладой. Вместо ожидаемого тепла, май принес снижение температуры и ощущение, будто весна затянулась. Синоптики Укргидрометцентра объяснили причины таких погодных аномалий и дали прогноз на грядущее лето.

Аномальный май: почему было холодно и является ли это трендом

По информации Укргидрометцентра, холодная погода в мае была вызвана преобладанием северных и северо-западных синоптических процессов. Именно они способствовали распространению холодного воздуха арктического происхождения по всей территории страны.

Причины холодной погоды в мае:

Арктический воздух. Преобладание холодных воздушных масс арктического происхождения.

Синоптические процессы. Активность северных и северо-западных атмосферных процессов.

Временное явление. Синоптики отмечают, что это временная аномалия, а не долгосрочный климатический тренд.

Подобные случаи. Похожие погодные условия с холодным маем уже наблюдались в прошлом, например, в 1999 году.

Специалисты отмечают, что это явление является временным и не свидетельствует об изменении климатических тенденций на длительную перспективу. Похожие эпизоды с прохладным маем уже случались в истории метеорологических наблюдений, в частности, был холодный май в 1999 году.

Каким будет лето 2025 года: прогноз синоптиков

Несмотря на прохладный май, лето в Украине ожидается теплым. Синоптики прогнозируют периоды жары, которые принесут значительное потепление после весенней прохлады.

Прогноз на лето 2025 года:

Ожидается теплое лето с периодами жары.

Среднемесячные температуры будут на 1,5-2,5 градуса выше климатической нормы.

Возможны колебания температуры в течение сезона.

Не исключены неравномерные осадки, как и в предыдущие годы.

Среднемесячные температуры в течение летних месяцев ожидаются на 1,5-2,5 градуса Цельсия выше климатической нормы. Это означает, что в целом лето будет теплее, чем обычно. Однако, как и в предыдущие годы, стоит ожидать колебаний температуры и неравномерного распределения осадков. Это свидетельствует о том, что будут как жаркие и сухие периоды, так и дни с осадками. Ранее синоптик Игорь Кибальчич также прогнозировал аномально теплое лето в этом году, особенно для южных и восточных регионов Украины.