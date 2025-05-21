Почему май был холодным и какое лето ждать украинцам: прогноз погоды от синоптиков
В этом году последний месяц весны удивил многих украинцев непривычной прохладой. Вместо ожидаемого тепла, май принес снижение температуры и ощущение, будто весна затянулась. Синоптики Укргидрометцентра объяснили причины таких погодных аномалий и дали прогноз на грядущее лето.
Аномальный май: почему было холодно и является ли это трендом
По информации Укргидрометцентра, холодная погода в мае была вызвана преобладанием северных и северо-западных синоптических процессов. Именно они способствовали распространению холодного воздуха арктического происхождения по всей территории страны.
Причины холодной погоды в мае:
- Арктический воздух. Преобладание холодных воздушных масс арктического происхождения.
- Синоптические процессы. Активность северных и северо-западных атмосферных процессов.
- Временное явление. Синоптики отмечают, что это временная аномалия, а не долгосрочный климатический тренд.
- Подобные случаи. Похожие погодные условия с холодным маем уже наблюдались в прошлом, например, в 1999 году.
Специалисты отмечают, что это явление является временным и не свидетельствует об изменении климатических тенденций на длительную перспективу. Похожие эпизоды с прохладным маем уже случались в истории метеорологических наблюдений, в частности, был холодный май в 1999 году.
Каким будет лето 2025 года: прогноз синоптиков
Несмотря на прохладный май, лето в Украине ожидается теплым. Синоптики прогнозируют периоды жары, которые принесут значительное потепление после весенней прохлады.
Прогноз на лето 2025 года:
- Ожидается теплое лето с периодами жары.
- Среднемесячные температуры будут на 1,5-2,5 градуса выше климатической нормы.
- Возможны колебания температуры в течение сезона.
- Не исключены неравномерные осадки, как и в предыдущие годы.
Среднемесячные температуры в течение летних месяцев ожидаются на 1,5-2,5 градуса Цельсия выше климатической нормы. Это означает, что в целом лето будет теплее, чем обычно. Однако, как и в предыдущие годы, стоит ожидать колебаний температуры и неравномерного распределения осадков. Это свидетельствует о том, что будут как жаркие и сухие периоды, так и дни с осадками. Ранее синоптик Игорь Кибальчич также прогнозировал аномально теплое лето в этом году, особенно для южных и восточных регионов Украины.