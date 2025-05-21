Чому травень був холодним і яке літо чекати українцям: прогноз погоди від синоптиків
Цього року останній місяць весни здивував багатьох українців незвичною прохолодою. Замість очікуваного тепла, травень приніс зниження температури та відчуття, ніби весна затягнулася. Синоптики Укргідрометцентру пояснили причини таких погодних аномалій і дали прогноз на прийдешнє літо.
Аномальний травень: чому було холодно та чи є це трендом
За інформацією Укргідрометцентру, холодна погода у травні була спричинена переважанням північних та північно-західних синоптичних процесів. Саме вони сприяли поширенню холодного повітря арктичного походження по всій території країни.
Причини холодної погоди у травні:
- Арктичне повітря. Переважання холодних повітряних мас арктичного походження.
- Синоптичні процеси. Активність північних та північно-західних атмосферних процесів.
- Тимчасове явище. Синоптики наголошують, що це тимчасова аномалія, а не довгостроковий кліматичний тренд.
- Подібні випадки. Схожі погодні умови з холодним травнем вже спостерігалися в минулому, наприклад, у 1999 році.
Фахівці зазначають, що це явище є тимчасовим і не свідчить про зміну кліматичних тенденцій на тривалу перспективу. Схожі епізоди з прохолодним травнем вже траплялися в історії метеорологічних спостережень, зокрема, був холодний травень у 1999 році.
Яким буде літо 2025: прогноз синоптиків
Попри прохолодний травень, літо в Україні очікується теплим. Синоптики прогнозують періоди спеки, що принесуть значне потепління після весняної прохолоди.
Прогноз на літо 2025 року:
- Очікується тепле літо з періодами спеки.
- Середньомісячні температури будуть на 1,5-2,5 градуси вище за кліматичну норму.
- Можливі коливання температури протягом сезону.
- Не виключені нерівномірні опади, як і в попередні роки.
Середньомісячні температури протягом літніх місяців очікуються на 1,5-2,5 градуси Цельсія вище за кліматичну норму. Це означає, що загалом літо буде теплішим, ніж зазвичай. Однак, як і в попередні роки, варто очікувати коливань температури та нерівномірного розподілу опадів. Це свідчить про те, що будуть як спекотні та сухі періоди, так і дні з опадами. Раніше синоптик Ігор Кібальчич також прогнозував аномально тепле літо цього року, особливо для південних та східних регіонів України.