Доплаты к пенсии после дня рождения: кто из пожилых украинцев гарантированно будет получать дополнительные средства

В Украине действует механизм возрастных доплат к пенсии, призванный поддержать пожилых граждан с низкими доходами. Эта надбавка назначается автоматически по достижении определенного возраста и обновляется несколько раз в течение жизни пенсионера. Важно, что для ее получения не нужно подавать никаких заявлений.

Когда начинается начисление и сколько добавляют к пенсии

Возрастная доплата к пенсии начисляется пожилым гражданам в автоматическом режиме, то есть без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд Украины. Ее назначение происходит на следующий день после того, как пенсионеру исполнится определенное количество лет.

Размеры возрастных доплат к пенсии:

От 70 до 74 лет: 300 гривен.

От 75 до 79 лет: 456 гривен.

От 80 лет и старше: 570 гривен.

Стоит учитывать, что за первый месяц после дня рождения сумма доплаты может быть не полной. Это связано с тем, что она рассчитывается пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца с даты назначения. Однако уже со следующего месяца пенсионер получает надбавку в полном объеме.

Важный нюанс: надбавки не суммируются, а обновляются

Ключевым моментом, на который следует обратить внимание, является то, что возрастные надбавки не суммируются, а обновляются. Это означает, что когда пенсионер достигает следующей возрастной категории, предыдущий размер доплаты заменяется новым, более высоким. Например, если в 70 лет пенсионер получал 300 гривен, то в 75 лет он начнет получать 456 гривен, а в 80 лет – только 570 гривен. То есть, в 80 лет общая сумма доплаты составит 570 гривен, а не сумму всех предыдущих надбавок.

Напомним, что с июля 2025 года в Украине также вводится экспериментальная программа «базовая социальная помощь». Ее базовая сумма составляет 4500 гривен, но она зависит от ряда факторов и предназначается для более широкого круга уязвимых категорий граждан, не ограничиваясь только возрастом.

Таким образом, пожилые украинцы могут рассчитывать на гарантированную автоматическую доплату к пенсии по достижении 70, 75 и 80 лет, что является важной поддержкой для их благосостояния.