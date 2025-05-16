Денежный подарок на карту: какой налог за переводы будут платить украинци в 2025 году

В Украине принято дарить друг другу деньги на праздники или дни рождения. Причем в последнее время такие подарки все чаще совершаются в форме банковских переводов. Однако немногие знают, что за некоторые из таких подарков нужно платить налог. В каких случаях украинцы обязаны облагать налогом денежный перевод, даже если эти средства получены в подарок, рассказал партнер юридической компании MORIS юрист Василий Андрусяк.

Какая сумма перевода не облагается налогом?

Опытный юрист объяснил, что в Украине налогообложению не подлежат переводы до 2000 грн в год. Согласно же Налоговому кодексу налог не нужно платить за подарок на сумму до 25% от минимальной заработной платы. Но в данном предписании речь идет о подарках так сказать в натуральной форме, а не в денежном виде.

На практике же граждане должны платить налог за все переводы более чем на 2000 грн, при этом указывая, является ли полученная сумма доходом или подарком. А если подарком, то есть разница, кто именно его сделал – родственник или посторонний человек. Ведь перевод более чем на 2000 грн, полученный от не родственника получатель в теории должен задекларировать.

Другая ситуация, продолжает Андрусяк, если деньги дали взаймы. Тогда гражданин может не платить с таких средств налог, ведь все равно будет вынужден вернуть их в той же сумме, в которой взял.

Какой налог придется заплатить за денежный подарок на карту?

Василий Андрусяк также уточнил, что согласно Налоговому кодексу, денежный подарок, полученный от родственников 1-й или 2-й степени родства, облагается налогом по ставке 5%. Даже если это достаточно крупная сумма, полученная в виде банковского перевода. Однако здесь обязательно наличие нотариально заверенного договора дарения.

Другое дело, если посторонний человек захочет перевести вам сумму в размере, например, 100 000 грн. С этих денег придется заплатить налоги согласно предусмотренной в Украине базовой ставке:

НДФЛ – 18%;

военный сбор – 5%.

Если подарок сделан близкими родственниками, но не подтвержден дарственной, его могут трактовать как перевод от постороннего лица. И такой подарок будет облагаться налогом по ставке не 5%, а все 18%.