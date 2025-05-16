Грошовий подарунок на карту: який податок за перекази платитимуть українці 2025 році

В Україні заведено дарувати один одному гроші на свята чи дні народження. Причому останнім часом такі подарунки все частіше здійснюються у формі банківських переказів. Однак мало хто знає, що за деякі з таких подарунків потрібно платити податок. В яких випадках українці зобов’язані оподатковувати грошовий переказ, навіть якщо ці кошти отримані в подарунок, розповів партнер юридичної компанії MORIS юрист Василь Андрусяк.

Яка сума переказу не оподатковується?

Досвідчений юрист пояснив, що в Україні оподаткуванню не підлягають перекази до 2000 грн на рік. Згідно ж з Податковим кодексом податок не потрібно платити за подарунок на суму до 25% від мінімальної заробітної плати. Але в даному приписі мова йде про подарунки так би мовити в натуральній формі, а не у грошовому вигляді.

На практиці ж громадяни повинні платити податок за всі перекази на більш ніж 2000 грн, при цьому вказуючи, чи отримана сума є доходом чи подарунком. А якщо подарунком, то є суттєва різниця, хто саме його зробив – родич чи стороння людина. Адже переказ на понад 2000 грн, отриманий від не родича отримувач в теорії повинен задекларувати.

Інша ситуація, продовжує Андрусяк, якщо гроші дали в борг. Тоді громадянин може не платити з таких коштів податок, адже все одно буде змушений повернути їх в тій самій сумі, в якій узяв.

Який податок доведеться заплатити за грошовий подарунок на карту?

Василь Андрусяк також уточнив, що згідно з Податковим кодексом, грошовий подарунок отриманий від родичів 1-го або 2-го ступеня споріднення, оподатковується за ставкою 5%. Навіть якщо це досить велика сума, отримана у вигляді банківського переказу. Однак тут обов’язкова наявність нотаріально завіреного договору дарування.

Інша справа якщо стороння людина захоче переказати вам суму в розмірі, наприклад, 100 000 грн. Із цих грошей доведеться заплатити податки згідно із передбаченою в Україні базовою ставкою:

ПДФО — 18%;

військовий збір — 5%.

Якщо ж подарунок зроблений близькими родичами, але не підтверджений дарчою, його можуть потрактувати як переказ від сторонньої особи. І такий подарунок буде оподатковуватися за ставкою не 5%, а всі 18%.