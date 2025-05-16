Некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно: нужно выполнить правило «7 дней»

С начала войны многие украинцы потеряли работу. Среди них и люди, уже почти достигшие пенсионного возраста и конечно же, что им сложно найти новую работу. В Правительстве рассказали, что детально изучили этот вопрос и теперь у граждан, потерявших работу в конце трудового пути, есть шанс выйти на пенсию досрочно. Расскажем поподробнее, кого именно это касается.

Кто имеет право на досрочную пенсию?

Выйти на пенсионный отдых досрочно могут лица, уволенные не по собственному желанию, а по инициативе работодателя, если:

Предприятие ликвидировано или реорганизовано. Компания обанкротилась. Было большое сокращение штата Лицу, которое уволили, не хватает всего 1,5 года до достижения пенсионного возраста.

Чтобы получить право на досрочную пенсию, человек должен:

Зарегистрироваться в центре занятости в течение 30 календарных дней после увольнения. В течение 7 дней с момента регистрации не получить предложения с подходящей работой. Иметь необходимый страховой стаж, соответствующий минимальному стажу для назначения пенсии по возрасту (в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Наличие необходимого стажа и правомерность досрочного выхода проверяется обменом информацией между центром занятости, Фондом соцстрахования и Пенсионным фондом Украины.

Как происходит досрочное получение пенсии?

Если все условия выполнены, безработный должен подать заявление в службу занятости с просьбой направить соответствующее обращение в Пенсионный фонд Украины и оформить заявление о прекращении статуса безработного.

Более подробную консультацию по поводу досрочного выхода на пенсию можно получить в ближайшем центре занятости или по бесплатному телефону горячей линии: 0 800 600 288. Консультанты горячей линии отвечают на звонки с понедельника по четверг с 9:00–18:00 и в пятницу, с 9:00 до 16:45.