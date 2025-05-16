Деякі українці можуть вийти на пенсію достроково: потрібно виконати правило «7 днів»

Від початку війни дуже багато українців втратили роботу. Серед них й люди, які вже майже досягли пенсійного віку й звісно ж, що їм складно знайти нову роботу. В Уряді розповіли, що детально вивчили це питання й тепер громадяни, які втратили роботу наприкінці трудового шляху, мають шанс вийти на пенсію достроково. Розповімо детальніше, кого саме це стосується.

Хто має право на дострокову пенсію?

Вийти на пенсійний відпочинок достроково можуть особи, які були звільнені не за власним бажанням, а з ініціативи роботодавця, якщо:

Підприємство ліквідоване або реорганізоване. Компанія збанкрутувала. Було велике скорочення штату. Особі, яку звільнили не вистачає всього 1,5 року до досягнення пенсійного віку.

Щоб отримати право на дострокову пенсію, людина повинна:

Зареєструватися у центрі зайнятості впродовж 30 календарних днів після звільнення. Протягом 7 днів з моменту реєстрації не отримати пропозицій з підходящою роботою. Мати необхідний страховий стаж, що відповідає мінімальному стажу для призначення пенсії за віком (відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Наявність необхідного стажу та правомірність дострокового виходу перевіряється через обмін інформацією між центром зайнятості, Фондом соцстрахування та Пенсійним фондом України.

Як відбувається дострокове отримання пенсії?

Якщо всі умови виконано, безробітний має подати заяву до служби зайнятості з проханням направити відповідне звернення до Пенсійного фонду України та оформити заяву про припинення статусу безробітного.

Детальніше консультацію з приводу дострокового виходу на пенсію можна отримати у найближчому центрі зайнятості або за безкоштовним телефоном гарячої лінії: 0 800 600 288. Консультанти гарячої лінії відповідають на дзвінки з понеділка по четвер з 9:00–18:00 та у пʼятницю, з 9:00 до 16:45.