В Украину идет потепление, но радоваться рано: какие сюрпризы готовит погода

Необычно прохладная весна продолжает удивлять жителей Украины. Май 2025 года оказался более холодным по сравнению с предыдущими годами. Во многих регионах температура воздуха остается ниже климатической нормы, а в отдельных районах даже фиксируют ночные заморозки. Однако синоптики уверяют, что в скором времени ситуация изменится, но без сюрпризов все же не обойдется.

Когда ждать потепления?

По данным метеорологов, постепенное потепление начнется с 21-22 мая. Днем температура начнет повышаться, хотя по ночам еще будет держаться прохлада, особенно в северных и центральных областях.

Однако важно учесть один нюанс. Ориентировочно 24-25 мая ожидается временное похолодание – преимущественно ночью. После этого синоптики прогнозируют стабильное потепление и украинцы наконец-то почувствуют приближение настоящего лета.

Во второй половине мая на всей территории страны прогнозируется преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями, местами — кратковременные дожди.

Каким ожидается лето 2025 года в Украине?

Синоптики уже дали предварительный прогноз на лето. Конечно, он не является совершенно точным, ведь четко спрогнозировать погоду можно примерно на 4-5 дней. Однако ориентировочно описать летние месяцы все же можно.

Июнь обещает быть теплым, но нестабильным. В первой половине частые грозы, особенно в западных областях. Среднесуточная температура от +21 до +26°C, на юге – до +28°C. Во второй половине июня возможна первая настоящая жара. Июль должен быть самым жарким месяцем лета. Температура воздуха будет достигать +30, +35°C, в южных регионах даже до +38°C. Также возможны локальные засухи, особенно на востоке. Август тоже будет жарким, но жара будет не такой сильной, как в июле. Температура – +25, +30 °C днем, +15, +19 °C ночью. Во второй половине августа возможны дожди и понижение температуры на несколько дней.

Отметим, что синоптики предупреждают, что из-за повышенной солнечной активности в июле могут возникать сильные магнитные бури.