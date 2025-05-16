В Україну йде потепління, але радіти зарано: які сюрпризи готує погода

Незвично прохолодна весна продовжує дивувати мешканців України. Травень 2025 року виявився холоднішим у порівнянні з попередніми роками. У багатьох регіонах температура повітря залишається нижчою за кліматичну норму, а в окремих районах навіть фіксують нічні заморозки. Проте синоптики запевняють, що незабаром ситуація зміниться, але без сюрпризів все ж не обійдеться.

Коли очікувати потепління?

За даними метеорологів, поступове потепління розпочнеться з 21–22 травня. Вдень температура почне підвищуватись, хоча ночами ще триматиметься прохолода, особливо в північних та центральних областях.

Проте важливо врахувати один нюанс. Орієнтовно 24–25 травня очікується тимчасове похолодання — переважно вночі. Після цього синоптики прогнозують стабільне потепління й українці нарешті відчують наближення справжнього літа.

У другій половині травня по всій території країни прогнозується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями, місцями — короткочасні дощі.

Яким очікується літо 2025 в Україні?

Синоптики вже надали попередній прогноз на літо. Звісно він не є досконало точним, адже чітко спрогнозувати погоду можна приблизно на 4-5 днів. Проте орієнтовно описати літні місяці все ж можна.

Червень обіцяє бути теплим, але нестабільним. У першій половині — часті грози, особливо в західних областях. Середньодобова температура від +21 до +26°C, на півдні — до +28°C. У другій половині червня можлива перша справжня спека. Липень мав би бути найспекотнішим місяцем літа. Температура повітря сягатиме +30, +35°C, у південних регіонах навіть до +38°C. Також можливі суховії та локальні посухи, особливо на сході. Серпень теж буде спекотним, але спека буде не такою сильною, як в липні. Температура — +25, +30°C вдень, +15, +19°C вночі. У другій половині серпня можливі дощі та зниження температури на кілька днів.

Зазначимо, що синоптики попереджають, що через підвищену сонячну активність у липні, можуть виникати сильні магнітні бурі.