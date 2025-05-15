Не поступайте так с Вашим любимцем: какие действия хозяина коты трактуют как измену

Котики на первый взгляд могут казаться очень независимыми и совершенно безразличными к людям. Однако они все же имеют тесную связь с собственным хозяином и относятся к нему с особым теплом и доверием. Но эти отношения очень хрупкие и их можно разрушить всего одним неверным поступком.

Какие поступки котик никогда не простит своему хозяину?

Ветеринары открыли секрет душевной организации котов и рассказали, какие действия хозяина могут разрушить его отношения с любимцем. После таких поступков доверие котика уже не вернуть.

Предательство и заброшенность

Если кота надолго оставить дома или, еще хуже, выгнать на улицу, он может больше никогда не подпустить Вас к себе. Даже если кот сам вернется домой, доверять своему хозяину, как раньше он уже не будет.

Отсутствие ласки и игнорирование

Если Вы долго не обращаете внимания на своего любимца, не играете с ним и не ласкаете, это может стать источником настоящей моральной травмы. Кот впадает в своего рода депрессию, теряет доверие и может прибегать к разного родам пакостям.

Нарушение личных границ

Принудительные объятия, привычка будить кота, когда он спит или отвлекать от еды также может разрушить его доверие. Кот или кошка начнут Вас избегать, или даже вести себя агрессивно.

Отсутствие должного ухода

Забываете вовремя помыть лоток, насыпать котику корма или налить воды – готовьтесь к последствиям. Кот может начать игнорировать Вас, а впоследствии и мстить.

Крики или физическое насилие

Агрессивные методы воспитания – абсолютное табу для кошек. Как только Вы начнете кричать на своего любимца или проявлять к нему агрессию каким-либо иным образом, ответная реакция не заставит себя ждать.

Перемены

Переезд, ремонт или новое животное в доме – такого рода перемены могут стать для Вашего любимца серьезным стрессом. Он будет чувствовать себя брошенным и ненужным. Чтобы не потерять доверие котика, нужно постепенно подготовить его к приближению перемен.

Пренебрежение здоровьем

Если Вы видите, что у Вашего любимца какие-то проблемы со здоровьем, необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару. Игнорирование плохого состояния животного показывает ему, что хозяин к нему безразличен и не заботится. Такое отношение котик не простит никогда.

Неправильное питание

Резко меняя корм или кормя любимца некачественной пищей, Вы не только провоцируете у него проблемы с пищеварением, но и даете повод для обиды. Невкусная пища для кошек равна отсутствию любви и заботы. Так что, если Вы хотите, чтобы Ваш котик Вас обожал – кормите его тем, что он действительно любит.