Топ-10 самых надежных автомобилей по версии немцев: какие машины они выбирают каждый день

Немцы давно известны своей экономностью и педантичностью. Если же говорить об автомобилях, главными факторами для них являются надежность и комфорт. Немецкие автомобилисты готовы приобрести даже довольно дорогую машину, если она будет удовлетворять этим критериям. Но чему у них действительно можно поучиться, так это умению идеально сбалансировать стоимость и соответствие автомобиля высоким стандартам.

Мы создали подборку машин, которые жители Германии чаще всего выбирали в 2024 году. Эти модели идеально сочетают качество, практичность и удобство. Выбирая одну из них, вы получите надежного спутника, по крайней мере, на следующие 10 лет.

Какие автомобили выбирают в Германии?

Главные позиции в немецком авторейтинге занимают отечественные производители. В частности, первые три места принадлежат автомобилям бренда Volkswagen. Еще две модели этой марки оказались на 6-м и 8-м местах рейтинга. В общей сложности за 9 месяцев 2024 года известный немецкий автопроизводитель продал около 404 тысяч своих машин.

Также достаточно высокий рейтинг в Германии у еще одной отечественной марки Mercedes-Benz, которая только на территории родины в прошлом году продала 187 тысяч машин. Особое место в сердцах немцев занимает и бренд BMW с объемом продаж в 169 тысяч единиц. Также в рейтинге представлены автомобили таких производителей как Audi, Skoda, Opel, Ford, Seat, Toyota и Hyundai.

ТОП-10 любимых автомобилей немцев в 2024 году:

Volkswagen Golf – продано 76 356 единиц. Стоимость модели стартует от 28330 евро. Volkswagen T-Roc — продано 57 832 единиц. Цена от 27 850 евро. Volkswagen Tiguan – продано 49 107 единиц. Цена стартует от 38250 евро. Skoda Octavia – продано 39 804 единиц. От 26 990 евро. Opel Astra – продано 37 175 единиц. Цена от 27 910 евро. Volkswagen Passat – продано 36 457 единиц. Стоимость стартует от 41665 евро. Opel Corsa – продано 31 352 единиц. От 22680 евро. Volkswagen Polo – продано 29 278 единиц. Цена от 19835 евро. Seat Leon – продано 28 576 единиц. От 21 990 евро. BMW 3-Series – продано 27 103 единиц. Цена от 46400 евро.

Подавляющее большинство этих моделей – практичные хэтчбеки, кроссоверы и универсалы. Эти авто характеризуются максимальным удобством как в городских условиях, так и во время семейных поездок на природу. Что касается производителя, то по всем возможным параметрам лидером можно назвать VW Group.