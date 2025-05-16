Київстар повідомив шокуючу новину: хто з абонентів незабаром втратить доступ до інтернету

Найчисельніший за кількістю абонентів оператор мобільного зв’язку Київстар оголосив про ґрунтовні зміни у наданні послуг. Зокрема у компанії повідомили, що незабаром розпочнеться поступове вимкнення мережі 3G у деяких областях та районах України. Про це оператор детально розповів на своєму офіційному сайті.

Де 3G вимкнуть вже за 2 місяці?

Як повідомили в Київстар, кілька регіонів залишиться без 3G вже 29 липня 2025 року. Перша хвиля вимкнення мережі торкнеться 6 районів Київщини та 3 населених пунктів Дніпропетровської області. А саме:

Бучанського, Бориспільського, Фастівського, Обухівського, Броварського та Вишгородського районів Київської області;

П’ятихаток, Жовтих Вод та Верхньодніпровська, що на Дніпропетровщині.

Саме з цих районів Київстар хоче розпочати поетапне вимкнення мережі 3G, що згодом охопить всю Україну. Починаючи з 29 липня 2025 року у всіх перелічених районах та населених пунктах буде працювати лише 4G-покриття. Натомість 3G-мережа зникне назавжди.

Чому Київстар вирішив припинити обслуговування 3G-мережі?

В офісі оператора пояснили, що рішення поступово вимкнути 3G-покриття в усіх регіонах України пов’язане перш за все із застарінням цієї технології. Київстар хоче зосередитися на оптимізації мережі 4G та розвитком інших, більш сучасних технологій зв’язку.

Відмова від підтримки 3G-покриття значно покращить якість обслуговування абонентів. Адже всі вони автоматично перейдуть на користування сучасним та значно швидшим інтернетом 4G (LTE). Натомість всі вивільнені в результаті відмови від 3G-мережі частоти Київстар спрямує на зміцнення покриття 4G. Таким чином оператор отримає можливість:

суттєво збільшити швидкість передачі даних;

зменшити затримки у зв’язку;

забезпечити більш стабільний відеозв’язок, а також роботу різноманітних мобільних застосунків та онлайн-сервісів.

Тож у компанії порадили абонентам не турбуватися про вимкнення мережі 3G. Адже натомість вони отримають значно вищу якість зв’язку та швидкість мобільного інтернету.