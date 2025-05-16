Киевстар сообщил шокирующую новость: кто из абонентов скоро потеряет доступ к интернету

Самый многочисленный по количеству абонентов оператор мобильной связи Киевстар объявил об основательных изменениях в предоставлении услуг. В частности, в компании сообщили, что в скором времени начнется постепенное отключение сети 3G в некоторых областях и районах Украины. Об этом оператор подробно рассказал на своем официальном сайте.

Где 3G выключат уже через 2 месяца?

Как сообщили в Киевстаре, несколько регионов останется без 3G уже 29 июля 2025 года. Первая волна отключения сети коснется 6 районов Киевской области и 3 населенных пунктов Днепропетровской области. А именно:

Бучанского, Бориспольского, Фастовского, Обуховского, Броварского и Вышгородского районов на Киевщине;

Пятихаток, Желтых Вод и Верхнеднепровска на Днепропетровщине.

Именно с этих районов Киевстар хочет начать поэтапное отключение сети 3G, которое впоследствии охватит всю Украину. Начиная с 29 июля 2025 года, во всех перечисленных районах и населенных пунктах будет работать только 4G-покрытие. 3G-сеть исчезнет навсегда.

Почему Киевстар решил прекратить обслуживание 3G-сети?

В офисе оператора пояснили, что решение постепенно отключить 3G-покрытие во всех регионах Украины связано, прежде всего, с устареванием этой технологии. Киевстар хочет сосредоточиться на оптимизации сети 4G и развитии других, более современных технологий связи.

Отказ от поддержки 3G-покрытия значительно улучшит качество обслуживания абонентов. Ведь все они автоматически перейдут на пользование современным и более быстрым интернетом 4G (LTE). Все высвобожденные в результате отказа от 3G-сети частоты Киевстар направит на укрепление покрытия 4G. Таким образом оператор получит возможность:

существенно увеличить скорость передачи данных;

уменьшить задержки в связи;

обеспечить более стабильную видеосвязь, а также работу различных мобильных приложений и онлайн-сервисов.

Так что в компании посоветовали абонентам не беспокоиться об отключении сети 3G. Ведь взамен они получат значительно более высокое качество связи и скорость мобильного интернета.