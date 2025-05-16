Пенсіонери на ринку праці зараз на розхват: на які посади їх запрошують найчастіше

Український ринок праці зараз переживає справжнісіньку революцію. І хоч працедавці як і раніше не надто охоче беруть на роботу молодих матерів, осіб з інвалідністю та ВПО, для пенсіонерів вакансій з’являється все більше. Заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак розповіла, які основні тенденції панують на ринку праці України у 2025 році.

Ким роботодавці нехтують через нав’язані стереотипи?

Як зазначила пані Марчак, найскладніше зараз знайти роботу представникам кількох категорій громадян, а саме:

люди з інвалідністю;

особи у віці 50+;

матері з малолітніми дітьми;

внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Таких кандидатів працедавці розглядають в останню чергу, беручи їх на роботу лише в разі крайньої потреби. Відмова розглядати всерйоз таких працівників пов’язана зі звичайними упередженнями. Наприклад про молодих матерів думають, що вони часто пропускатимуть роботу та щомісяця братимуть лікарняні через хвороби дітей. Натомість людей з інвалідністю вважають обмежено-працездатними, тоді як сучасні технології вже давно нівелювали цю проблему. Над пануванням таких стереотипів на ринку праці, за словами Дарії Марчак, зараз потрібно особливо наполегливо працювати.

Пенсіонери стали найбажанішими працівниками?

Також Дарія Марчак зазначила, що українські компанії, а особливо малі підприємства зараз охоче приймають на роботу пенсіонерів. Кількість вакансій для працівників поважного віку згідно з останніми статистичними даними зросла аж на 33%. Найчастіше пенсіонерів запрошують на посади:

водіїв;

прибиральників;

охоронців;

продавців та касирів;

вантажників;

різноробів.

Значний вплив на таку зацікавленість у працівниках пенсійного віку чинить війна. Адже беручи на роботу людину пенсійного віку роботодавець не ризикує несподівано втратити працівника через призов на військову службу. Крім того працівники пенсійного віку вирізняються ретельністю та дисциплінованістю, а їхні побажання щодо зарплатні зазвичай досить скромні у порівнянні із запитами більш молодих кандидатів.