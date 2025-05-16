RTX 5090 більше не ТОП: NVIDIA випустила відеокарту з 96 ГБ відеопам’яті

Нова професійна відеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition з 96 ГБ відеопам’яті показала вражаючу продуктивність не тільки в робочих завданнях, але і в іграх. Незважаючи на те, що карта призначена для робочих станцій, перші власники порівняли її з топовою RTX 5090 в більш повсякденних завданнях.

RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition (знизу) і RTX 4090 (зверху)

В основі NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition використовується графічний чіп GB202 з 24 064 ядрами CUDA проти 21760 у RTX 5090. Енергоспоживання професійної відеокарти вище — 600 Вт проти 575 Вт. Користувач Reddit під ніком Privaterbok протестував новинку в ряді бенчмарків в базовій конфігурації і з «легким» розгоном частоти процесора і пам’яті:

Time spy: 51 776 / 54 300;

Time spy extreme: 28 009 / 30 019;

Steel nomad: 16 080 / 16 804;

Portal Royal: 39 938 / 42 374;

Geekbench 6: OpenCL — 41 0031 / 43 4166, Vulkan — 41 2310 / 43 1723.

При стандартних налаштуваннях RTX PRO 6000 виявилася швидшою за RTX 5090 на 9–10%, а після розгону розрив збільшився до 14%.

Однак у RTX PRO 6000 є ряд обмежень: для неї потрібні спеціалізовані драйвери, через що вона не підтримує різні функції та оптимізації GeForce Game Ready, розраховані на ігри. Але навіть з урахуванням цього в іграх відеокарта показує себе відмінно. Наприклад, в Cyberpunk 2077 при роздільній здатності 4K, максимальних налаштуваннях графіки, трасуванні променів на значенні RTX Ultra і DLSS 4 в режимі «Авто» карта видала в середньому 127 fps. З активацією трасування результат склав 92 fps, а при відключенні DLSS 4 — 34 fps.

Однак варто враховувати, що NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition коштує приблизно 8000 доларів, що відчутно дорожче за ціну RTX 5090.