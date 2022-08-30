Дрони-розвідники “Чорний шершень” найближчим часом з’являться в ЗСУ

На озброєнні у ЗСУ вже зовсім скоро з’явиться надзвичайно корисний помічник. Мова йде про БПЛА «Чорний шершень». Безпілотник поміщається у долоні, має зовсім іграшковий вигляд, але не слід недооцінювати його. Воєнний експерт Олег Катков розповів, чому шершні надзвичайно корисні на фронті.





Що відомо про Black Hornet?

Довжина шершня всього 10 см. Він обладнаний тепловізором та двома камерами. Заряду батареї вистачає на 30 хвилин роботи. Дистанція, на яку дрон-розвідник може відлетіти від оператора 1500 м.

Black Hornet призначений для роботи у ближніх боях на території міст, де щільна забудова. Він ідеальний для розвідки, з його допомогою можна бачити через стіни та відстежувати маршрути.

Агрегат працює дуже тихо та розвиває швидкість до 20 км/год. Максимальна швидкість 10 м/с. Через малі розміри його вкрай складно засікти. Пристрій дуже простий в експлуатації.

Вага комплекту близько 1,3 кг. Один комплект складається з двох вертольотів, зарядного пристрою та планшета для керування. Сам мікродрон важить 18 грамів. БПЛА можна використовувати за будь-яких умов. У партію дронів також входитимуть запасні частини до них.

Розробник — компанія із Норвегії «Prox Dinamycs». Сьогодні цей малий розвідник є лідером у своєму сегменті на міжнародному ринкові. Його використовують військові США та Великобританії.

Ще у 2020 році такі мікродрони-розвідники не продавали Україні, та сьогодні ситуація кардинально змінилась. Нарешті ЗСУ може отримати озброєння, яке ще у недалекому минулому було недоступним.

Великобританія домовилась із виробником про закупку таких дронів для ЗСУ на суму 9,2 млн доларів. Міністерство оборони Норвегії назвало передачу партії розвідників для ЗСУ подарунком до Дня Незалежності.