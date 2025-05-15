Не чиніть так із Вашим улюбленцем: які дії хазяїна коти трактують як зраду

Котики на перший погляд можуть здаватися дуже незалежними і цілком байдужими до людей. Однак вони все ж мають досить тісний зв’язок із власним господарем і ставляться до нього з особливим теплом та довірою. Та ці стосунки дуже крихкі і їх можна зруйнувати всього одним невірним вчинком.

Які вчинки котик ніколи не пробачить своєму господарю?

Ветеринари відкрили секрет душевної організації котів та розповіли, які дії господаря можуть зруйнувати його стосунки з улюбленцем. Після таких вчинків довіру котика буде вже не повернути.

Зрада та покинутість

Якщо котика надовго залишити самого вдома або, ще гірше, вигнати надвір, він може більше ніколи не підпустити Вас до себе. Навіть якщо кіт сам повернеться додому, довіряти своєму господарю як раніше він вже не буде.

Відсутність ласки та ігнорування

Якщо Ви довго не звертайте уваги на свого улюбленця, не грайтеся з ним та не пестите, це може стати для нього джерелом справжньої моральної травми. Кіт впадає у свого роду депресію, втрачає довіру і може вдаватися до різного роду капостей.

Порушення особистих меж

Примусові обійми, звичка будити кота, коли він спить чи відволікати від прийому їжі також може зруйнувати його довіру. Кіт чи киця почнуть Вас уникати, або ж навіть поводити себе агресивно.

Відсутність належного догляду

Забуваєте вчасно помити лоток, насипати котику корму чи налити води – готуйтеся до наслідків. Котик може почати ігнорувати Вас, а згодом і мститися.

Крики чи фізичне насилля

Агресивні методи виховання – абсолютне табу для котів. Як тільки Ви почнете кричати на свого котика чи проявляти до нього агресію будь-яким іншим чином, відповідна реакція не забариться.

Зміни

Переїзд, ремонт чи нова тварина в домі – такого роду зміни можуть стати для Вашого улюбленця серйозним стресом. Він відчуватиме себе покинутим та непотрібним. Щоб не втратити довіру котика потрібно поступово підготувати його до наближення змін.

Нехтування здоров’ям

Якщо Ви бачите, що у Вашого улюбленця якісь проблеми зі здоров’ям, необхідно якнайшвидше звернутися до ветеринара. Ігнорування поганого стану тварини показує їй, що хазяїн до неї байдужий і геть не піклується. Таке ставлення котик не пробачить Вам ніколи.

Неправильне харчування

Різко змінюючи корм чи годуючи улюбленця неякісною їжею, Ви не лише провокуєте у нього проблеми з травленням, а й даєте привід для образи. Несмачна їжа для котів дорівнює відсутності любові та піклування. Тож якщо Ви хочете, щоб Ваш котик Вас обожнював – годуйте його тим, що він справді любить.