Топ-10 найнадійніших авто за версією німців: які машини вони обирають щодня

Німці давно відомі своєю економністю та педантичністю. Якщо ж говорити про автомобілі, головними чинниками для них є надійність та комфорт. Німецькі автомобілісти готові придбати навіть доволі дорогу автівку, якщо вона задовольнятиме цим критеріям. Але чому в них справді можна повчитися, це вмінню ідеально збалансувати вартість та відповідність автомобіля високим стандартам.

Ми створили підбірку авто, які мешканці Німеччини найчастіше обирали у 2024 році. Ці моделі ідеально поєднують у собі якість, практичність та зручність. Обираючи одну з них, ви отримаєте надійного супутника принаймні на наступні 10 років.

Які автівки обирають у Німеччині?

Чільні позиції у німецькому рейтингу автівок займають вітчизняні виробники. Зокрема перші три місця належать автомобілям бренду Volkswagen. Ще дві моделі цієї марки опинилися на 6-му та 8-му місцях рейтингу. Загалом за 9 місяців 2024 року відомий німецький автовиробник продав близько 404 тисячі своїх машин.

Також доволі високий рейтинг в Німеччині має ще одна вітчизняна марка Mercedes-Benz, що лише на території батьківщини торік продала 187 тисяч авто. Особливе місце в серцях німців займає і бренд BMW із обсягом продажів 169 тисяч одиниць. Також в рейтингу представлені автомобілі таких виробників, як Audi, Skoda, Opel, Ford, Seat, Toyota та Hyundai.

ТОП-10 улюблених автівок німців у 2024 році:

Volkswagen Golf — продано 76 356 одиниць. Вартість моделі стартує від 28 330 євро. Volkswagen T-Roc — продано 57 832 одиниць. Ціна від 27 850 євро. Volkswagen Tiguan — продано 49 107 одиниць. Ціна стартує від 38 250 євро. Skoda Octavia — продано 39 804 одиниць. Від 26 990 євро. Opel Astra — продано 37 175 одиниць. Ціна від 27 910 євро. Volkswagen Passat — продано 36 457 одиниць. Вартість стартує від 41 665 євро. Opel Corsa — продано 31 352 одиниць. Від 22 680 євро. Volkswagen Polo — продано 29 278 одиниць. Ціна від 19 835 євро. Seat Leon — продано 28 576 одиниць. Від 21 990 євро. BMW 3-Series — продано 27 103 одиниць. Ціна від 46 400 євро.

Переважна більшість цих моделей – практичні хетчбеки, кросовери та універсали. Ці авто характеризуються максимальною зручністю як в міських умовах, так і під час сімейних поїздок на природу. Що ж стосується виробника, то за усіма можливими параметрами лідером можна назвати VW Group.