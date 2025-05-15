Авто

Топ-10 найнадійніших авто за версією німців: які машини вони обирають щодня

Автомобілісти Німеччини не приховують своєї прихильності до вітчизняних виробників, однак їх вибір грунтується не лише на патріотизмі.

Дайнеко Наталія15.05.2025

Німці давно відомі своєю економністю та педантичністю. Якщо ж говорити про автомобілі, головними чинниками для них є надійність та комфорт. Німецькі автомобілісти готові придбати навіть доволі дорогу автівку, якщо вона задовольнятиме цим критеріям. Але чому в них справді можна повчитися, це вмінню ідеально збалансувати вартість та відповідність автомобіля високим стандартам.

Ми створили підбірку авто, які мешканці Німеччини найчастіше обирали у 2024 році. Ці моделі ідеально поєднують у собі якість, практичність та зручність. Обираючи одну з них, ви отримаєте надійного супутника принаймні на наступні 10 років.

В тему

Які автівки обирають у Німеччині?

Чільні позиції у німецькому рейтингу автівок займають вітчизняні виробники. Зокрема перші три місця належать автомобілям бренду Volkswagen. Ще дві моделі цієї марки опинилися на 6-му та 8-му місцях рейтингу. Загалом за 9 місяців 2024 року відомий німецький автовиробник продав близько 404 тисячі своїх машин.

Також доволі високий рейтинг в Німеччині має ще одна вітчизняна марка Mercedes-Benz, що лише на території батьківщини торік продала 187 тисяч авто. Особливе місце в серцях німців займає і бренд BMW із обсягом продажів 169 тисяч одиниць. Також в рейтингу представлені автомобілі таких виробників, як Audi, Skoda, Opel, Ford, Seat, Toyota та Hyundai.

ТОП-10 улюблених автівок німців у 2024 році:

  1. Volkswagen Golf — продано 76 356 одиниць. Вартість моделі стартує від 28 330 євро.
  2. Volkswagen T-Roc —  продано 57 832 одиниць. Ціна від 27 850 євро.
  3. Volkswagen Tiguan —  продано 49 107 одиниць. Ціна стартує від 38 250 євро.
  4. Skoda Octavia — продано 39 804 одиниць. Від 26 990 євро.
  5. Opel Astra —  продано 37 175 одиниць. Ціна від 27 910 євро.
  6. Volkswagen Passat — продано 36 457 одиниць. Вартість стартує від 41 665 євро.
  7. Opel Corsa — продано 31 352 одиниць. Від 22 680 євро.
  8. Volkswagen Polo — продано 29 278 одиниць. Ціна від 19 835 євро.
  9. Seat Leon — продано 28 576 одиниць. Від 21 990 євро.
  10. BMW 3-Series — продано 27 103 одиниць. Ціна від 46 400 євро.

Переважна більшість цих моделей – практичні хетчбеки, кросовери та універсали. Ці авто характеризуються максимальною зручністю як в міських умовах, так і під час сімейних поїздок на природу. Що ж стосується виробника, то за усіма можливими параметрами лідером можна назвати VW Group.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Дайнеко Наталія15.05.2025
Back to top button